Con el apoyo del macrismo, Schiaretti podrá reprogramar o canjear deuda por 2 mil millones de dólares

Con el apoyo del bloque de Juntos por el Cambio, Hacemos por Córdoba consiguió ayer la aprobación de una ley que le permite canjear 2000 millones de dólares de deuda pública contraída hasta 2020. De este modo, el gobernador Juan Schiaretti tendrá las manos libres para reestructurar el pasivo que afronta su administración, del cual, el 95% fue tomado en moneda extranjera.

Se opusieron los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR), Encuentro Vecinal, y las dos legisladoras de izquierda.

De esta forma, el peronismo y sus aliados consiguieron 59 votos, sobre los 69 presentes.

La reprogramación de los pagos de la deuda financiera de la provincia o su canje por una nueva deuda está concentrada en tres títulos públicos emitidos bajo jurisdicción internacional por un total de US$ 1.685 millones: el PDCAR 2021, por US$ 725 millones; el PDCAR 2024, por US$ 510 millones, y el PDCAR 2027, por US$ 450 millones. A ello, se suma uno del mercado regional, el CO 26, por US$ 300 millones totalizando US$ 1985 millones.

La ley sancionada, estipula que la administración provincial garantizará el pago de los nuevos bonos o de la nueva deuda con la Coparticipación Federal de Impuestos en los montos que correspondan al Tesoro Provincial o instrumentará la cesión de recursos propios, con comunicación posterior a la Legislatura.

Entre las facultades que la Legislatura delegó a Schiaretti se encuentran la posibilidad de emitir nuevos títulos públicos y efectuar adendas en relación a los títulos existentes que le permitan modificar el perfil de vencimientos de intereses y amortizaciones de capital incluyendo la posibilidad de adicionar el capital adeudado y los servicios de intereses impagos.

También “podrá determinar las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de nuevos títulos públicos o concertación de adendas de los títulos existentes; efectuar todas las gestiones, suscribir los contratos e instrumentos, dictar la normativa y demás documentación, convocar a asambleas de tenedores, así como realizar tareas necesarias para la emisión de nuevos títulos o enmienda de títulos públicos existentes, distribución, registro y pago de las operaciones de crédito público autorizadas en la presente Ley”.

Los agentes financieros serán el Banco de Córdoba y un consorcio de bancos, entre los que se encuentran el JP Morgan y el HSBC.

Las voces principales del PJ para defender las medidas del gobierno provincial, fueron las de Francisco Fortuna, Oscar González y Leonardo Limia.

Francisco Fortuna: "No podemos olvidarnos que terminamos 2019 con una inflación del 50 por ciento, no podemos olvidar las sucesivas devaluaciones, no podemos dejar de poner sobre la mesa la paralización de la actividad económica debido a esta pandemia; seríamos ciegos si no tomamos previsiones".

Oscar González: "Acompañamos monolíticamente al gobernador Schiaretti. (…) Es mentira que Córdoba tomó deuda de manera irresponsable, y es injusto adjudicar mala praxis. La pirotecnia de algunos legisladores ya no genera chispas en esta Legislatura. En Córdoba jamás tomamos financiamiento para gastos corrientes, siempre fueron para inversión pública. Anticiparse en una estrategia para mejorar la situación financiera es común en todos los estados del mundo".

Leonardo Limia: "Se quiere minimizar la situación de la pandemia desde el punto económico: estamos ante una crisis sin precedentes, comparable con la del año 1930. Los países que integran el G20 estiman que sus economías tendrán un déficit de 11 puntos del PBI. Cada país busca evitar que el daño sea mayor y anticipar la recuperación".

Entre los opositores se destacaron las intervenciones del radical Marcelo Cossar, el vecinalista Aurelio García Elorrio, y las trotskistas Luciana Echevarría (MST-FIT-Unidad), y Soledad Díaz García (PO-FIT-Unidad).

Marcelo Cossar: “El costo para Córdoba incalculable en términos políticos, económicos y sociales. Con la aprobación de la ley, el gobernador Schiaretti logró poderes especiales para volver a tomar deuda y comprometer los recursos provinciales en garantía, aún los provenientes de la Coparticipación Federal. Esta estrategia de facultades extraordinarias, además de ser de dudosa constitucionalidad, forma parte del ADN del kirchnerismo, y ustedes están haciendo eso mismo: Kirchnerismo explícito. (…) Nosotros ya lo veníamos advirtiendo desde hace tiempo. La deuda ya era impagable para los vencimientos próximos de 2021, aún, cuando no hubiera existido pandemia por COVID19.”.

Aurelio García Elorrio: "Las devaluaciones de Mauricio Macri perjudicaron a Córdoba. Con Macri, se mancó Córdoba por las dos mega devaluaciones. Lo que la destruyó a Córdoba fue la brutal impericia de Macri y Juan Schiaretti, al tomar deuda de dólares. Está muy bien que Juntos por el Cambio se haga cargo de aquella tierra que hizo este barro".

Luciana Echevarría: “Nunca le preguntaron a la gente si estaba de acuerdo o no con endeudarse. Lo decidieron un par de personas en la oficina del gobernador y ahora le mandan la cuenta al pueblo. Para eso ajustaron a los jubilados y suspendieron los planes de empleo, para sacar la plata de los bolsillos de los que menos tienen y dársela a los bancos internacionales. Éstas son las prioridades de Schiaretti, que van claramente a contramano de las necesidades de la población. Fueron tan irresponsables que contrajeron deuda en dólares en un contexto de devaluación en el que cualquiera podía darse cuenta que iba a ser impagable. Hay que ser claros, hipotecaron el futuro de los cordobeses para cortar cintas en plena campaña electoral.”

La deuda provincial que solo benefició a sojeros y a los negocios de los empresarios de la obra publica, ahora pretende ser pagada hipotecando los fondos de la coparticipación y echando mano de los recursos de la provincia. Desde el FIT rechazamos categóricamente . pic.twitter.com/BBOXw8Xrf7 — Soledad Diaz Garcia (@SoleDiazGarcia) June 3, 2020

