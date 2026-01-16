Conéctate con nosotros

“Con el agua al cuello”: La deuda creció casi USD30.000 millones en el gobierno de Milei

El ministro de Economía, Luis Caputo. (Foto: Prensa / Archivo).

El pago de intereses sigue desangrando las cuentas de la Argentina, y en dos años de gobierno de Javier Milei las obligaciones crecieron en casi USD 30.000 millones, según cifras oficiales. Con relación a noviembre de 2023, inicio de la gestión de Milei, la deuda bruta se incrementó en US$ 29.511 millones, al pasar de US$ 425.556 millones a US$ 455.067 millones.

Fue por la capitalización de intereses, el ajuste de bonos por inflación, préstamos de organismos financieros internacionales y la colocación de bonos en moneda extranjera.

En diciembre de 2025 el stock de deuda bruta en situación de pago normal, en pesos y en moneda extranjera, se incrementó en US$ 9.070 millones con relación a noviembre. De esta forma, ascendió a US$ 455.067,4 millones.

La Secretaría de Finanzas dijo que la variación “se explica por el incremento de la deuda en moneda extranjera en US$ 10.865 millones y la disminución de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de US$ 1.795 millones”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

