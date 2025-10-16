Con baja interanual, la industria utilizó apenas el 59,4% de su capacidad instalada en agosto

La utilización de la capacidad instalada en la industria fue del 59,4% en agosto, lo que marcó una baja con respecto al mismo mes del año anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El indicador volvió a posicionarse por debajo en la medición internaual (61,2%), mientras que en la comparación mensual se incrementó contra julio (58,2%).

Los bloque sectoriales que se ubicaron por encima del indicador en general fueron refinación del petróleo (86,1%), industrias metálicas básicas (70,4%), productos alimenticios y bebidas (66,6%), papel y cartón (61,4%) y sustancias y productos químicos (60,1%).

Caso contrario sucedió con productos minerales no metálicos (58,5%), industria automotriz (53,3%), edición e impresión (50,9%), productos del tabaco (46,9%), metalmecánica excepto automotores (44,4%), productos de caucho y plástico (42,1%) y productos textiles (41,5%), que quedaron por debajo del indciador general.

Comparado contra agosto del 2024 (50,8%), la metalmecánica excepto automotores registró la principal incidencia negativa, con el 44,4%.

Según el Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), varios rubros presentan en agosto un menor nivel de actividad respecto del mismo mes del año anterior, entre los que se encuentran maquinaria agropecuaria, aparatos de uso doméstico y productos de metal.

Le sigue los productos de caucho y plástico, con una utilización de la capacidad instalada del 42,1%, quedando por debajo contra el mismo mes de 2024 (48,7%).

La industria automotriz muestra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 53,3%, inferior en la comparación interanual (59,9%), relacionado con la baja de la producción en las terminales automotrices. Productos textiles presentaron en agosto un nivel del 41,5%, inferior al 50,4% registrado en el mismo mes del 2024.

Por último, los productos del tabaco utilizaron el 46,9% de la capacidad instalada y quedaron por debajo contra agosto del 2024 (54,4%). Esta baja se da como consecuencia de la menor producción de cigarrillos.

Uno por uno, la utilización de la capacidad instalada en la industria de los distintos sectores

-Refinación del petróleo: 86,1

-Industrias metálicas básicas: 70,4

-Productos alimenticios y bebidas: 66,6

-Papel y cartón: 61,4

-Sustancias y productos químicos: 60,1

-Productos minerales no metálicos: 58,5

-Industria automotriz: 53,3

-Edición e impresión: 50,9

-Productos del tabaco: 46,9

-Metalmecánica excepto automotores: 44,4

-Productos de caucho y plástico: 42,1

-Productos textiles: 41,5

El indicador de la utilización de la capacidad instalada en la industria mide la proporción utilizada, en términos porcentuales, de la capacidad productiva del sector industrial. El relevamiento comprende un panel de entre 600 y 700 empresas. Para su cálculo, se tiene en cuenta cuál es, efectivamente, la producción máxima que cada sector puede obtener con la capacidad instalada.

