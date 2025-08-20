Con aporte de gobernadores, el oficialismo pudo blindar el veto al aumento de las jubilaciones

El Gobierno logró este miércoles blindar el veto del presidente Javier Milei a la ley que apuntaba a aumentar las jubilaciones en un 7.2%, al haber reunido poco más de un tercio de los votos. A su vez, el heterogéneo conglomerado opositor se quedó a 6 votos de alcanzar los dos tercios. Resultó clave el papel de los gobernadores aliados o que colaboran con el gobierno nacional, en este caso de Mendoza, Santa Cruz, Misiones, Neuquén y Río Negro, que optaron por la negativa, la abstención y el ausente. El proyecto también buscaba ampliar el bono excepcional a 110 mil pesos para los jubilados de la mínima.

La oposición rechazaba el veto y buscaba propinarle otro embate al Gobierno, pero se quedó a las puertas: logró 160 votos a favor de insistir con la norma, mientras que 83 lo hicieron en contra y seis diputados se abstuvieron.

Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y un sector del bloque de la UCR votaron en contra del veto, mientras que en contra de la insistencia votaron, 35 de los 36 integrantes de La Libertad Avanza; 29 de los 35 integrantes del Pro; los 6 de Liga del Interior; los 2 santafesinos de Futuro y Libertad; Ricardo López Murphy de Republicanos Unidos; el fueguino Ricardo Garramuño; la tucumana Paula Omodeo; y la cordobesa del MID María Cecilia Ibáñez. También los mendocinos que responde al gobernador Alfredo Cornejo, Lisandro Nieri y Pamela Verasay, acompañados por compañeros de bancada: Atilio Benedetti, Soledad Carrizo y Gerardo Cipolini. Por su parte, el santacruceño José Luis Garrido (hombre de Claudio Vidal) también fue por la negativa. Misma postura tomó Francisco Morchio de Encuentro Federal, quien responde a Rogelio Frigerio.

Respecto a las 6 abstenciones, 5 fueron de las gobernaciones de Entre Ríos y Misiones: Marcela Antola de Democracia para Siempre que vota en sintonía con el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio; y Alberto Arrua, Carlos Fernández, Yamila Ruíz y Daniel Vancsik de Innovación Federal que están alienados a Hugo Passalacqua. La otra fue de María Eugenia Vidal (Pro).

Por último, dentro de los 8 ausentes que optaron por no votar estuvieron Agustín Domingo de Innovación Federal, quien responde a los pedidos de Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro. Tampoco estuvo Tanya Bertoldi, diputada nacional de Unión por la Patria, dialoguista del gobernador neuquino Rolando Figueroa.

Los cordobeses votaron de modo similar al rechazo del veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, con excepción de Soledad Carrizo (UCR), que se expresó por ratificar el veto al incremento jubilatorio. En contra se manifestaron 11: Oscar Agost Carreño (Pro-Encuentro Federal); Héctor Baldassi (Ciudadanos); los cordobesistas Ignacio García Aresca, Juan Brügge, Natalia De la Sota, Alejandra Torres y Carlos Gutiérrez; y los legisladores de Fuerza Patria, Pablo Carro y Gabriela Estévez. A favor del veto, además de Carrizo, sufragaron Laura Rodríguez Machado (Pro); Luis Picat (UCR aliada al gobierno); los libertarios Belén Avico, Gabriel Bornoroni, y María Celeste Ponce; y la desarrollista María Cecilia Ibañez.

VER Cómo votaron los cordobeses el rechazo al veto del presidente Milei a la emergencia en discapacidad.

La diputada nacional del Frente de Izquierda Vilma Ripoll instó a “quebrar este veto indigno al presidente Milei y después ir por todo”, mientras su compañero de bancada Alejandro Vilca aclaró que “este proyecto no es una solución sino que es algo paliativo. Hay que tirar abajo este nefasto veto de Milei para defender la jubilación digna”, exhortó el jujeño del FIT.

A su turno, el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, sostuvo que “el ajuste que quieren hacer es intolerable. Siempre estuvimos para recomponer de manera razonable y responsable, sin impedir el plan de estabilización al gobierno de Milei”, añadió.

En tanto, el jefe de bloque de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, advirtió a los diputados que habían votado a favor cuando se aprobó la media sanción de la ley, y que ahora podrían revisar sus posturas para ayudar al Gobierno. “Si vos venís a transfugar tu voto acá y traicionás a los jubilados que no pueden llegar a fin de mes, no sos digno de estar sentado en estas bancas”, remarcó.

Y agregó: “No podés decir una cosa hace media hora y darte vuelta. No lo podés hacer. No hay llamado del gobierno nacional, no hay llamado del gobernador de tu provincia, no hay llamado de nadie que te tenga que dar vuelta el voto”.

A su turno, el diputado del MID Eduardo Falcone ratificó que “hay fuentes alternativas” para financiar el aumento a los jubilados, por lo que ratificó el apoyo de su espacio a la ley.

La diputada nacional del PRO Silvana Giudici aseguró que este “conjunto de medidas” que impulsa la oposición basado en una “narrativa de la sensibilidad “tiraría por la borda el esfuerzo que se le ha pedido a los argentinos en estos 22 meses” del Gobierno de Milei. “Lo que buscan es volver al pasado. No quiero ser cómplice del fracaso de la Argentina”, enfatizó la legisladora cercana a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, apuntó contra los que estuvieron “mirando para otro lado” en este debate luego de haber colaborado con la media sanción de la ley de aumento jubilatoria el 4 de junio pasado. El santafesino habló de posibles “prebendas” a gobernadores como herramienta de presión para que algunos diputados cambien su voto y blinden el veto de Milei, por lo que pidió ser “serios” y “responsables” para “defender los derechos de los jubilados”.

Francisco Monti, de la Liga del Interior-LLA, llamó a “terminar con décadas de voluntarismo” y afirmó que “es mucho más fácil levantar alguna bandera con demagogia y discursos bonitos”. “Pero venimos aquí con responsabilidad a defender el principal ancla que tiene el plan de estabilización que es el programa fiscal”, explicó.

En la misma sintonía, el libertario Álvaro González justificó la defensa del veto y señaló que la ley se presenta como “solidaria” pero no lo es. “Esconde una trampa que es aumentar el gasto publico, atacar el equilibrio fiscal, y para colmo sin decir ninguna fuente de financiamiento. Es decir que buscan pan para hoy y hambre para mañana”, concluyó.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.