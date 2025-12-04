Conéctate con nosotros

Con acciones y bonos operando con resultados mixtos, el riesgo país cedió a 634 puntos

Publicado

(Imagen ilustrativa).

El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se mantuvo estable, mientras que la mayoría de los ADRs en Nueva York combinaron entre alzas y bajas.

El S&P Merval se mantuvo estable durante el jueves y cerró en los 3.129.449,22 puntos.

En un panel líder donde predominaron las bajas, tuvieron las mayores alzas las acciones de Transener (4,02%) y Banco Macro (2,27%).

Por el lado de las bajas, Edenor (-3,68%) y Galicia (-2,78%) registraron las mayores caídas.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados mixtos, tras haber despegado ayer con subas de hasta 9%.

Los máximos incrementos fueron de Globant (1,2%) y Mercado Libre (1%).

Caso contrario sucedió con Central Puerto (-4,1%) y Edenor (-3,8%), quienes anotaron las mayores caídas.

En los títulos públicos, el AL30 se mantuvo estable y el AL35 cayó 0,2%.

El riesgo país que mide el JP Morgan volvió a ceder y cerró en 634 puntos, 5 unidades menos que el miércoles.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Noticias Argentinas
