Cómo votaron los cordobeses el rechazo al veto del presidente Milei a la emergencia en discapacidad

Doce diputados nacionales de la provincia de Córdoba rechazaron el veto del presidente ultraderechista Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, mientras que otros seis se expresaron a favor. En el primer grupo sobresale el acompañamiento de tres de los cuatro representantes de la UCR (Rodrigo De Loredo, Soledad Carrizo y Gabriela Brouwer de Koning). En tanto, en el segundo, además de los representantes de La Libertad Avanza y la legisladora Laura Rodríguez Machado (Pro), se ubicó el “radical con peluca” y ex intendente de Jesús María, Luis Picat.
El veto del presidente fue rechazado este miércoles por 172 contra 73 votos y dos abstenciones.
El detalle es el siguiente:
CONTRA EL VETO
-Oscar Agost Carreño (Pro-Encuentro Federal).
-Héctor Baldassi (Ciudadanos).
-Gabriela Brouwer de Koning (UCR).
-Soledad Carrizo (UCR).
-Rodrigo De Loredo (UCR).
-Juan Brügge (Provincias Unidas – Encuentro Federal).
-Natalia De La Sota (Defendamos Córdoba – Encuentro Federal).
-Ignacio García Aresca (Provincias Unidas – Encuentro Federal).
-Carlos Gutiérrez (Provincias Unidas – Encuentro Federal).
-Alejandra Torres (Provincias Unidas – Encuentro Federal).
-Pablo Carro (Fuerza Patria).
-Gabriela Estévez (Fuerza Patria).
A FAVOR DEL VETO
-Laura Rodríguez Machado (Pro).
-Luis Picat (UCR aliada al gobierno).
-Belén Avico (LLA).
-Gabriel Bornoroni (LLA).
-María Celeste Ponce (LLA).
-María Cecilia Ibañez (MID).
