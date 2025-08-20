Cómo votaron los cordobeses el rechazo al veto del presidente Milei a la emergencia en discapacidad

Doce diputados nacionales de la provincia de Córdoba rechazaron el veto del presidente ultraderechista Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, mientras que otros seis se expresaron a favor. En el primer grupo sobresale el acompañamiento de tres de los cuatro representantes de la UCR (Rodrigo De Loredo, Soledad Carrizo y Gabriela Brouwer de Koning). En tanto, en el segundo, además de los representantes de La Libertad Avanza y la legisladora Laura Rodríguez Machado (Pro), se ubicó el “radical con peluca” y ex intendente de Jesús María, Luis Picat.

El veto del presidente fue rechazado este miércoles por 172 contra 73 votos y dos abstenciones.

El detalle es el siguiente:

CONTRA EL VETO

-Oscar Agost Carreño (Pro-Encuentro Federal).

-Héctor Baldassi (Ciudadanos).

-Gabriela Brouwer de Koning (UCR).

-Soledad Carrizo (UCR).

-Rodrigo De Loredo (UCR).

-Juan Brügge (Provincias Unidas – Encuentro Federal).

-Natalia De La Sota (Defendamos Córdoba – Encuentro Federal).

-Ignacio García Aresca (Provincias Unidas – Encuentro Federal).

-Carlos Gutiérrez (Provincias Unidas – Encuentro Federal).

-Alejandra Torres (Provincias Unidas – Encuentro Federal).

-Pablo Carro (Fuerza Patria).

-Gabriela Estévez (Fuerza Patria).

A FAVOR DEL VETO

-Laura Rodríguez Machado (Pro).

-Luis Picat (UCR aliada al gobierno).

-Belén Avico (LLA).

-Gabriel Bornoroni (LLA).

-María Celeste Ponce (LLA).

-María Cecilia Ibañez (MID).

