Cómo tramitar el Ingreso Familiar de Emergencia

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) informó sobre quiénes pueden percibir el Ingreso Familiar de Emergencia que anunció el presidente Alberto Fernández y el trámite que se debe realizar para percibirlo.

Cabe recordar que se trata de un pago por única vez y que tiene un monto de $10.000 para trabajadores argentinos con residencia legal no menor a 2 años, de 18 a 65 años, que no perciban pensiones ni subsidios de ningún tipo, y que no tengan otro ingreso. Será percibido en el mes de abril.

Vale destacar que se brindará el beneficio a un sólo miembro del grupo familiar y que la inscripción será a través de la Web de ANSES (https://www.anses.gob.ar/ingreso-familiar-de-emergencia).

Podrán anotarse los trabajadores no formales, y los Monotributistas Sociales y de las Categorias A y B.

Es totalmente compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo, de manera que pueden gestionarlo sin ningún inconveniente.

También podrán tramitarlo las trabajadoras de casas particulares estén o no inscriptas en el régimen tributario.

CÓMO SE TRAMITA

-Se realiza únicamente completando un formulario por internet.

-Una vez finalizada la preinscripción, ANSES analizará la información y podrá solicitar datos complementarios, por ejemplo, una cuenta bancaria para el pago.

-Quienes cobran Asignación Universal por Hijo (AUH) o por Embarazo no deben completar el formulario ya que van a cobrar automáticamente si cumplen los requisitos.

CUANDO SE DEBE COMPLETAR EL FORMULARIO

-Si el DNI termina en 0 y 1, completar el formulario el viernes 27 de marzo.

-Si el DNI termina en 2 y 3, completar el formulario el sábado 28 de marzo.

-Si el DNI termina en 4 y 5, completar el formulario el domingo 29 de marzo.

-Si el DNI termina en 6 y 7, completar el formulario el lunes 30 de marzo.

-Si el DNI termina en 8 y 9, completar el formulario el martes 31 de marzo.

Es importante que respetar la fecha indicada para facilitar el trámite y el de todas las personas que se inscriban.

QUIÉNES PUEDEN COBRARLO

-Trabajadores y trabajadoras informales.

-Trabajadores y trabajadoras de casas particulares.

-Monotributistas sociales.

-Monotributistas de las categorías A y B.

REQUISITOS

-Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

-Tener entre 18 y 65 años de edad.

-Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de:

-Un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado.

-Ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos de una prestación de desempleo.

-De jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales o municipales.

-De planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

--

