Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Comisión Libra: Diputados apelan la medida de la Justicia que impide llevar funcionarios por la fuerza pública

Publicado

La secretaria General del gobierno nacional, Karina Milei. (Foto NA / Captura web / Archivo).

La comisión investigadora de la cripto estafa Libra apeló este lunes la decisión del Juzgado Federal N.º 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, que había rechazado el uso del auxilio de la fuerza pública para garantizar la comparecencia de los funcionarios citados, entre otros de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En los argumentos, el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, recordó que el artículo 75 de la Constitución Nacional en el inciso 32 determina la atribución del Congreso de ejercer “la potestad de control, inherente a la forma republicana de gobierno”.

Según expresó, esta facultad de control “no puede quedar vaciada de eficacia por una interpretación judicial que niegue toda cooperación al órgano legislativo, especialmente cuando lo solicitado no implica en modo alguno la imposición de sanciones ni de medidas coercitivas de naturaleza penal, sino la instrumentación material de una convocatoria de un órgano político”.

Turismo

En la apelación, la comisión sostuvo que la decisión judicial “lesiona las atribuciones constitucionales del Congreso, en particular las previstas en el artículo 75 inciso 32 de la Constitución Nacional, que reconoce el poder del Parlamento para requerir información, citar funcionarios y ejercer el control político”.

“Un magistrado no puede limitar las atribuciones que la Constitución otorga al Congreso para investigar. No es un conflicto administrativo: es un tema de división de poderes y de responsabilidad democrática”, expresaron en el escrito los bloques opositores.

Epec

Para Ferraro, “la resolución cuestionada desconoce la autonomía del Poder Legislativo y pretende subordinar una comisión parlamentaria a criterios propios del Poder Judicial”.

Además, señaló que las personas citadas tienen la obligación de “comparecer ante la comisión, ya que su actuación está directamente vinculada al objeto de la investigación y al interés público”.

Columnistas

Por último, el diputado de la Coalición Cívica dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema “para garantizar el pleno ejercicio del control legislativo”.

“El Congreso no investiga por capricho, tenemos el deber de buscar la verdad, establecer responsabilidades y garantizar transparencia. Nadie puede ampararse en el silencio”, concluyó.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: Denunciaron penalmente a directivos del PAMI por incumplir una orden judicial para entregar medicamentos gratuitos

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Córdoba, junto a Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, la Asociación...

Hace 5 días

Noticias

“Dos de las chicas le robaron 30 kilos de cocaína a Sotacuro” y a “‘Pequeño J’ le pagaron un millón de dólares” por el crimen, reveló una de las detenidas

Celeste Magalí González Guerrero, una de los nueve detenidos por el triple crimen con sello narco en Florencio Varela, reveló que dos de las...

Hace 6 días

Noticias

El fiscal de la Cámara Nacional Electoral considera que Karen Reichardt debe encabezar la lista libertaria

El fiscal federal Ramiro González le propuso este viernes a la Cámara Nacional Electoral que se confirme la decisión de primera instancia y que...

Hace 4 días

Noticias

Córdoba: Se desató un fuerte incendio en el Parque Nacional Quebrada del Condorito y se quemaron 14 autos

Un voraz incendio forestal se desató este viernes en el Parque Nacional Quebrada del Condorito. Los bomberos trabajaban sobre dos grandes frentes de fuego....

Hace 4 días