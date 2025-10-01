Comisión Investigadora Libra: Karina Milei volvió a ausentarse sin dar explicaciones

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, volvió a faltar este martes por segunda vez consecutiva a la comisión investigadora Libra, aunque esta vez sin mediar explicaciones, tras haber sido convocada a prestar declaración testimonial por las acusaciones que pesan sobre ella en la causa que investiga un supuesto mecanismo de coimas para acceder al sponsoreo de la criptomoneda por parte del presidente Javier Milei.

Ante la nueva ausencia de la funcionaria, se hará un último intento para conseguir su declaración testimonial, que consiste en pedirle una fecha perentoria a fin de que una delegación de la comisión se apersone en su despacho en la Casa Rosada.

“No tenemos ninguna certificación de que la secretaria general no se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Corresponde que usted le transmite un oficio para que la secretaria general de Presidencia nos diga una fecha para visitarla en su despacho para tomarle declaración. Sería un gesto de buenísima voluntad de esta comisión”, indicó el diputado el socialista Esteban Paulón, de Encuentro Federal, al dirigirse al presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

En la misma línea, el radical de Democracia para Siempre Fernando Carbajal destacó que se ha “tenido un exceso de buenos modales con las secretaria general dándole las oportunidad de dos citaciones”.

“En la primera nos informó que no podía (por estar afectada a un viaje oficial a Estados Unidos). Ahora ha tenido la soberbia de ni siquiera respondernos”, reprochó.

Por su parte, el secretario de la comisión, Juan Marino, de Unión por la Patria (UxP), consideró que la hermana del Presidente “tiene que dar respuestas especificas porque tiene una participación ineludible en todo lo que tiene que ver con Libra”.

“Tiene que explicar por qué autorizo las reuniones con los partícipes de la estafa Libra”, enfatizó.

En caso de que Karina Milei no responda la notificación y pase por alto el pedido de una fecha, existe una decisión tomada de parte de la comisión de pedir autorización judicial para traerla a declarar con el auxilio de la fuerza pública.

Ya existe un pedido de esas características que obra en el juzgado de Julián Ercolini sobre otros dos funcionarios públicos que el 9 y el 23 de septiembre se ausentaron a las citaciones: el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y de la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia María Florencia Zicavo, a cargo de la disuelta Unidad de Tareas de Investigación Libra.

Al igual que Karina Milei, tampoco se hizo presente el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ni los empresarios promotores de la criptoestafa Libra Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales.

De acuerdo a la pista judicial que tramita en el juzgado del magistrado Marcelo Martínez de Giorgi, la hermana del presidente habría sido quien autorizó reuniones tanto en la Casa Rosada como en la Quinta de Olivos de los promotores de la estafa Libra con Milei, quien el 14 de febrero pasado lanzó el tuit que gatilló un gran volumen de operaciones.

Además se sospecha que tuvo un rol clave en la articulación de un supuesto sistema recaudatorio de coimas que se pagaban a cambio de dichos encuentros con el presidente.

Al margen del sabor amargo que dejó la ausencia de los funcionarios del Gobierno y de estos tres empresarios cripto, la diputada de UxP Sabrina Selva leyó la respuesta oficial que brindó la exchange Binance respecto de los movimientos detectados en la cuenta que Novelli realizó en esa plataforma, y que cerró a los pocos días de consumada la estafa Libra, el 6 de marzo del 2025.

En el informe, Binance adjuntó un archivo en Excel con más de 200 páginas en donde figura el registro de todos los movimientos de esta billetera junto con las fechas en las que Novelli produjo las transferencias y los retiros de dinero.

Este empresario de nacionalidad argentina, residente en el extranjero, contrató una caja de seguridad en la sucursal Vicente López del Banco Galicia el 4 de febrero.

Diez días más tarde, el viernes 14 de febrero, se produjo la estafa con la criptomoneda, y el primer día hábil después de ese hecho, es decir el lunes 17 por la mañana, la madre y la hermana se presentaron en la sucursal con una autorización de Novelli y se fueron con bolsos llenos de dinero.

“Hemos podido identificar operaciones muy importantes de dinero en fechas exactas en que se produjeron reuniones en la Quinta de Olivos o la Casa Rosada”, señaló Selva.

Sobre el final de la reunión, se votaron distintas medidas de prueba, como la propuesta por Marino para citar al titular de Nucleoeléctrica y ex jefe del Consejo de Asesores de Presidencia, Demian Reidel, quien había sido advertido por el experto programador Maximiliano Firtman sobre maniobras espurias que se estaban gestando en los meses previos al lanzamiento de Libra.

También se aprobaron, a instancias de una propuesta del diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo, las citaciones de Hayden Davis (posible creador de Libra y copartícipe de la estafa), quien realizó grandes y sospechosas transferencias de dinero en los días previos al lanzamiento de la criptomoneda; a Charles Hoskinson, quien declaró que le pidieron dinero para reunirse con Milei en el Tech Forum; Julian Peh (de Kip Protocol, creador de la blockchain sobre la que se montó Libra) y de Diógenes Casares, quien apuntó sobre presuntas coimas pagadas a funcionarios de la más estrecha confianza del presidente.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

