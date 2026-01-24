Conéctate con nosotros

Comercios en problemas: La ocupación de locales en CABA cayó al nivel más bajo desde la pandemia

Locales comerciales en alquiler en CABA. (Foto: Gentileza).

La ocupación de locales comerciales en la Ciudad de Buenos Aires cayó a su nivel más bajo desde la pandemia de coronavirus, y el microcentro es la zona más golpeada por la inactividad. Así surge de un relevamiento del Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

La actividad comercial volvió a mostrar señales de debilidad hacia el cierre de 2025, ya que la tasa de ocupación de locales en los principales ejes comerciales cayó al 90,1% en el cuarto trimestre del año. Se trata del nivel más bajo desde el relanzamiento de la medición en 2022, y de la quinta baja interanual consecutiva. Refleja que el consumo y la dinámica comercial continuaron deprimidos al cierre del año pasado.

En números, de los 15.636 locales relevados, 1.553 se encuentran desocupados, con la porción mayoritaria de este subconjunto en estado vacante (56 de cada 100), seguida de los establecimientos en alquiler/venta y en construcción/reforma en cantidades similares.

El oeste exhibe la menor tasa de ocupación, en torno al 8,6%, mientras el Sur vuelve a concentrar los mayores niveles de vacancia, con un promedio del 12,2%, muy por encima del total general.

Pero a contramano del resto de las zonas, el Sur logró sostener su nivel de ocupación en la comparación interanual, un dato que lo diferencia del Norte y el Centro, donde las caídas fueron más pronunciadas.

El Norte, en particular, registró una baja récord de 1,4 puntos porcentuales, alcanzando una desocupación del 9,7%, su peor registro histórico desde que se mide la serie.

En el Centro, la dinámica también fue negativa (9,8% de desocupación) y se combinó con un mayor nivel de rotación comercial, ya que se registraron 34 cambios cada mil locales, con cierres que superaron ampliamente a las aperturas.

MICROCENTRO, EL MÁS GOLPEADO

El sector más golpeado es el Microcentro, que acumula once cuatrimestres consecutivos como el eje con mayor proporción de locales vacíos. La ocupación apenas alcanza el 63,2%, con una caída interanual de 7,2 puntos porcentuales.

Para expertos, esto refleja una crisis estructural que ni la reconversión turística ni el regreso parcial de la presencialidad lograron revertir.

Otros corredores con altos niveles de vacancia son Parque Avellaneda, Jujuy, Sáenz, Libertad y Defensa, donde se contabilizan alrededor de cinco locales vacíos por cuadra, una postal que da cuenta del deterioro del entramado comercial barrial.

En el extremo opuesto, el eje Avellaneda volvió a liderar el ranking de ocupación con un 96,6%, impulsado por su fuerte especialización en el rubro textil y una densidad comercial que duplica el promedio de la Ciudad. También se destacaron Nazca y Caballito, con niveles de ocupación cercanos al 96%.

En cuanto a la composición sectorial, Indumentaria, textiles y calzado se mantuvo como el rubro dominante, con casi uno de cada cuatro locales ocupados. Su peso es particularmente fuerte en el Oeste, donde alcanza el 32,3%, traccionado por polos como Avellaneda y Villa Crespo.

El informe advierte que en varias zonas las bajas superaron a las altas, un indicio de saturación en un contexto de consumo debilitado.

Le siguieron Alimentos y bebidas (15,4%) y Alojamiento y comida (11,3%), este último impulsado por bares, restaurantes y cafeterías, especialmente en los ejes del Norte y el Centro.

La gastronomía sigue funcionando como refugio, aunque con una rotación elevada y márgenes cada vez más ajustados.

El dato que sintetiza el clima general es la relación entre aperturas y cierres: salvo en el Sur, en todas las zonas cerraron más locales de los que abrieron, con brechas especialmente marcadas en el Norte y el Centro. En esos distritos, la diferencia llegó a 9 locales cada mil, una señal clara de contracción de la actividad comercial.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

