Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Comercio exterior: los términos del intercambio subieron 4,5% interanual en el tercer trimestre del año y arrojaron ganancia por US$1.061 millones

Publicado

Exportaciones desde un puerto argentino. (Foto: Gentileza Conclusión).

El índice de los términos del intercambio, que mide la evolución del poder de compra de una unidad física de exportación en relación con las importaciones, registró un aumento del 4,5% en el tercer trimestre del 2025 (julio-septiembre) en comparación con el mismo período del año anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El saldo de la balanza comercial del tercer trimestre de este año fue superavitario en US$3.268 millones.

Incendios

La suba estuvo marcada por el aumento de los precios de las exportaciones, a diferencia de los trimestres anteriores en donde la mejora se explicaba por una caída en los precios de las importaciones.

En el caso del precio de las exportaciones, durante el tercer trimestre del año obvtuvo un incremento interanual de 0,8% y revirtió un período de diez trimestres consecutivos de descensos (desde el primer trimestre del 2023).

Durante los meses de julio, agosto y septiembre, los precios mostraron aumentos de 1,4%, 0,7% y 0,3%, respectivamente.

Turismo

El índice de las cantidades exportadas subió 12,9% interanual, impulsado por un crecimiento de la mayoría de los grandes rubros. El mayor incremento lo obtuvo productos primarios, con el 32,3%, seguido por combustibles y energía (31,5%) y manufacturas de origen agropecuario (11,8%).

Manufacturas de origen industrial fue la única excepción, al caer 6,4% en comparación con el mismo trimestre del 2024. Así, el nivel general del índice alcanzó su valor más alto para un tercer trimestre en el período 2015–2025.

Por otro lado, las precios de las importaciones decrecieron 3,5% interanual y acumulan diez trimestres consecutivos de caídas (desde el segundo trimestre del 2023). Cayeron 3,4% en julio, 6,7% en agosto y 0,3% en septiembre.

Epec

La baja fue impulsada por las reducciones en los precios de los combustibles y lubricantes (18,2%), los vehículos automotores de pasajeros (2,6%), los bienes intermedios (3,5%), los bienes de consumo (1,3%) y las piezas y accesorios para bienes de capital ( 0,6%).

Sin embargo, las cantidades importadas se ubicaron en terreno positivo y crecieron 28,3%, como consecuencia del aumento de compras. Subieron 24,3% en julio, 42,3% en aogsto y 21,3% en septiembre.

En el acumulado al tercer trimestre del año 2025, el índice de cantidades subió 38,6%.

Mackentor

El indice de precios y cantidades del comercio exterior del INDEC muestra la evolución trimestral de los precios y de las cantidades de las exportaciones e importaciones. Permite, además, descomponer la evolución de los valores corrientes en términos de las variaciones de los precios y las cantidades de las exportaciones e importaciones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

La interna del peronismo: Kicillof reunió a más de 40 intendentes en Berazategui y pidió no “enredarse en discusiones internas”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este viernes en Berazategui una reunión con más de 40 intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y...

Hace 5 días

Noticias

Córdoba: A 50 años de su muerte, recuerdan a Agustín Tosco con una serie de actividades

El 4, 5 y 7 de noviembre, con la organización de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) de la Universidad Nacional de Córdoba...

Hace 4 días

Noticias

Quintela se reunió con diputados provinciales después de haber sido excluido del encuentro de Milei con gobernadores

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se reunió este viernes con diputados de su distrito luego de haber sido excluido del encuentro del...

Hace 5 días

Noticias

En septiembre, se vendieron casi USD7.800 millones y el déficit de los primeros nueves meses de 2025 superó los USD23 mil millones

En los primeros nueve meses de 2025 se produjo la compra de divisas más grande desde 2020, informó el Banco Central. Solo en septiembre...

Hace 4 días