Coloquio de IDEA: El gobierno dio a conocer los principales ejes de la reforma laboral que impulsa

El gobierno nacional dijo que impulsará una modificación de los convenios colectivos para que incorporen conceptos como “salarios dinámicos” por nivel de productividad de cada trabajador y la diferenciación de aquellas actividades que son contratadas a autónomos y que no generen la figura de relación de dependencia. Así lo expresó el secretario de Trabajo, Julio Cordero, durante su presentación este viernes en el 61° Coloquio de IDEA. El proyecto oficial se destaca por plantear una regresión respecto de los derechos laborales vigentes.

El funcionario aseguró que “todos los temas se van a poner sobre la mesa” cuando se discuta la reforma laboral, que tendrá como primer marco el Consejo de Mayo. A modo de adelanto, Cordero planteó que en caso de que los convenios colectivos generales mantengan su actual estructura jurídica pasen a tener un nivel de “exigencia mínimo” con la base de tener en cuenta la “realidad de la empresa más desfavorecida en la zona más desfavorecida del país”.

Cordero señaló que a partir de ese piso, luego cada empresa de la misma rama podrá mejorar las condiciones que ofrezca a sus trabajadores. El secretario remarcó que esta idea busca fortalecer el concepto de sostenibilidad económica de las empresas, lo cual está vinculada al área en la que se desempeña.

En ese marco, también anunció que se impulsará la introducción del “salario dinámico” para premiar a los empleados de mejor productividad.

Cordero explicó que el concepto de “igual paga por igual trabajo” debe contemplar instancias intermedias con un salario básico remunerativo para el empleado que cumple con su tarea, que no necesariamente deba estar atado a la inflación, pero con incentivos adicionales de mejor remuneración para quienes ofrecen un mejor desempeño.

“Cada actividad tiene condiciones distintas y tenemos que establecer cuáles son las condiciones en cada actividad que dé lugar a estas diferencias”, añadió.

Asimismo, subrayó que en el análisis de “los convenios colectivos se deben analizar los puntos concretos que perjudican los procesos de producción para ser mejorados”.

Acerca del ataque a la informalidad, marcó que habrá que diferenciar aquellas contrataciones irregulares de aquellas que por su naturaleza son autónomas. “Lo que es genuinamente autónomo debe quedar bien establecido que es así”, subrayó para diferenciar este tipo de vinculación a una contratación por “monotributo que pretende esconder una relación de dependencia”.

El funcionario planteó que la reforma debe tener un amplio aval de los sindicatos, pero advirtió que estas organizaciones también están sufriendo procesos internos de debate que complejizan las conversaciones.

