Coimas en Discapacidad: Indagaron a dos ex funcionarios vinculados con el empresario Miguel Ángel Calvete

El ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. (Foto: Prensa / Archivo).

La causa por las denuncias de pago de coimas en la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) continuó este viernes con la indagatoria de dos ex funcionarios de la entidad. Según la investigación, tenían vínculos con el empresario Miguel Ángel Calvete, detenido en una causa en la que fue condenado por el delito de “explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena”.

Se trata de Eduardo Nelio González, ex director del organismo, y de Lorena Di Giorno, quien se encargaba de las compras en la entidad.

Ambos estuvieron en los tribunales federales de Comodoro Py y fueron indagados por el fiscal de la causa Franco Picaqrdi. Los dos habían sido citados porque contaban con acceso al sistema de compras de Andis, a través del cual se habría realizado el desvío de fondos.

González declaró ante el juez Sebastián Casanello y negó las acusaciones. No respondió preguntas del magistrado ni del fiscal Picardi. Estaba acusado de haber seguido instrucciones extraoficiales de Calvete en beneficio de un conjunto de compañías.

Di Giorno, quien integraba el área de compras investigada, optó, por su parte, por no declarar.

Según la investigación, ambos mantenían un vínculo directo con Calvete y compartían sociedades comerciales con él. En el caso de González, integró junto a Calvete la firma Proveedora Integral de Supermercados Chinos S.R.L., que comparte domicilio con Indecomm SRL, consultora del empresario.

Calvete, detenido en otra causa en la que fue condenado en 2019, está considerado como una pieza central en esta investigación.

A partir de allanamientos realizados en domicilios vinculados a los implicados, la fiscalía obtuvo elementos que indican presuntos pagos ilegales de Calvete a González.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

