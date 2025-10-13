Club 20, la banda de Salta llega a Córdoba

Después de el show que dará en La Tangente (CABA) el próximo 15 de octubre, los salteños de Club 20 tocarán en Córdoba. Con un show eléctrico donde conviven el indiepop y los ritmos del mundo, se presentan el viernes 17 en Chilli Street Club con sus nuevas canciones. Será su tercera visita a la provincia.

La banda, que nació en 2018 y está integrada por Maximiliano Montañez, Pablo Garzón y Piruu Mancia, apuesta a recorrer escenarios del país después de agotar entradas en su ciudad natal con una fecha histórica en La Roka, el boliche más grande del norte argentino.

Desde aquellas latitudes, Club 20 avanza como dentro de la escena indiepop y se posiciona como un referente de la música emergente del interior gracias a sus años de trabajo sostenido, una comunidad que crece y sus canciones. Con un estilo que fusiona pop, rock y electrónica, lanzaron su primer EP en 2021 y el álbum Feria en 2023

PARA AGENDAR

Viernes 17 de octubre, a las 21 horas, en Chilli Street Club, Fructuoso Rivera 273, Güemes, Córdoba.

Miércoles 15 de octubre, a las 21 horas, en La Tangente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.