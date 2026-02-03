Chubut: Se mantienen activos dos grandes frentes de fuego y tuvieron que cortar la Ruta Provincial N°71

La Subsecretaria de Protección Ciudadana del gobierno de Chubut informó este lunes que siguen activos distintos focos de incendios en sectores del Parque Nacional Los Alerces (al sur) y Puerto Patriada (al norte de la provincia patagónica). Trabajan más de 500 brigadistas, bomberos, personal de apoyo y de logística, así como medios aéreos, camionetas, autobombas y camiones cisternas. En tanto, como consecuencia del fuego, la Ruta Provincial N°71, entre Cholila y la Ruta Nacional N° 40, se encuentra cerrada al tránsito hasta nuevo aviso. En la región patagónica (Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa) se han quemado en los últimos dos meses, más de 230 mil hectáreas.

Si bien se produjeron lluvias y bajas temperaturas en la zona, su reducida significación no habría impactado de manera importante para acotar la actividad del fuego, según la información disponible a última hora de la noche. Se suman a este panorama, los fuertes vientos que se desarrollan en la zona cordillerana, con ráfagas que en algunos lugares llegaron hasta los 80 kilómetros desde el oeste.

Por el sur, los focos de incendios en el Parque Nacional Los Alerces se ubican a unos 40 kilómetros al noroeste de Esquel. El fuego se inició en esa zona en diciembre del año pasado, perdió intensidad posteriormente, y se reinició a principio de año. Mientras que por el norte, la zona de Puerto Patriada, sobre el lago Epuyen, se encuentra afectada por focos ígneos graves que comenzaron el 5 de enero. El fuego en esta área es el que ha obligado a cortar la ruta 71, que une Cholila (ubicada entre las dos áreas con incendios activos) con la ruta nacional 40.

La información oficial señala que se sigue desplegando “un amplio operativo para controlar los incendios que se registran en diversas zonas de la región cordillerana. En total, más de 500 brigadistas, bomberos, personal de apoyo y de logística se encuentran atacando los distintos frentes”.

Agrega que “las tareas desplegadas incluyen además una veintena de medios aéreos, entre aviones hidrantes, helicópteros con helibalde y drones, así como camionetas, autobombas, camiones cisterna y maquinaria pesada. Asimismo, se cuenta con recurso humano proveniente de otras provincias del país con el fin de combatir los siniestros ígneos que afectan una importante superficie de boques nativos, plantaciones y pastizales”.

Desde el Comando Operativo del gobierno chubutense se informó que “los principales esfuerzos se concentrarán en reforzar las tareas de anclaje y en la construcción de líneas de defensa. En el sector de Villa Lago Rivadavia – Lago Rivadavia, la superficie afectada estimada alcanza las 16.765 hectáreas”.

En ese marco, el Gobierno de la Provincia dispuso, de manera preventiva y hasta nuevo aviso, el cierre temporal del tránsito vehicular en el tramo de la Ruta 71 comprendido entre Cholila y la Ruta Nacional N° 40. En tanto, la Ruta Provincial N° 15 (Cholila – Leleque) permanece habilitada con precaución.

Por otra parte, la Secretaría de Bosques provincial continúa al frente del operativo en la zona conocida como “Primera Cantera” en Puerto Patriada. El siniestro ígneo fue detectado el pasado lunes 5 de enero y se estiman que ya son 28.577 las hectáreas afectadas. De acuerdo al informe técnico y operativo dado a conocer en las últimas horas, se espera descenso de temperatura, pero el viento será de 40 – 50 km/h y con ráfagas de 70 – 80 km/h.