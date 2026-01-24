Chubut: Grave denuncia contras las autoridades de parques nacionales por el incendio en Los Alerces

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, solicitó este viernes al Gobierno nacional que evalúe la remoción de todas las autoridades de la Administración de Parques Nacionales con responsabilidad en el Parque Nacional Los Alerces, tras cuestionamientos por la gestión de los recientes incendios.

Según pudo saber Noticias Argentinas, el reclamo fue acompañado por un duro pronunciamiento de la Cámara de Turismo de Chubut, que acusó a las autoridades del Parque de “incumplimiento de los deberes inherentes a sus funciones” y una “deficiente conducción operativa” durante la emergencia ígnea que ya provocó daños ambientales, sociales y económicos de gran magnitud.

En un comunicado dirigido al presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Martín Álvarez, la Cámara advirtió sobre “negligencia, falta de previsión, errores estratégicos y una comunicación institucional inadecuada”, al tiempo que denunció la falta de articulación con autoridades locales, la subestimación del riesgo y la demora en la solicitud de apoyo logístico y aéreo.

El documento sostiene que el incendio —originado entre el 6 y el 8 de diciembre por la caída de un rayo en el brazo sur del Lago Menéndez— fue detectado recién el 9 de diciembre y que durante semanas no se tomaron medidas contundentes para su contención, lo que derivó en una expansión descontrolada a partir de enero.

“Este escenario extremo no puede atribuirse a un hecho imprevisible, sino que es la consecuencia directa de una cadena previa de omisiones y errores de conducción”, señalaron las entidades firmantes del pedido.

Solicitaron además una auditoría independiente, la designación de nuevas autoridades con experiencia en manejo de incendios forestales y la convocatoria urgente a una mesa regional participativa.

El Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, atraviesa una de las emergencias más graves de las últimas décadas, con impacto en biodiversidad, recursos hídricos y actividad turística, además de poner en riesgo el prestigio internacional del sitio protegido.

