Charo Bogarín y Juan Palomino en lo nuevo de Teatro Ciego, un espectáculo con sonido inmersivo 360º

Sapo de otro pozo, Un vuelo a Ciegas, es la nueva obra de Teatro Ciego, el grupo que propone historias en absoluta oscuridad. La función en Córdoba será el próximo sábado 7 de febrero.

Mediante el uso de tecnología exclusiva de sonido inmersivo 360º, cada espectador podrá disfrutar con auriculares de una obra sonora con efectos sensoriales, es decir gustativos, aromáticos y táctiles, en completa oscuridad. Un espectáculo original, disruptivo, que mantiene la línea estética y de calidad que distinguen a la compañía. En esta propuesta, sumaron la participación especial de la cantante y actriz Charo Bogarín y del actor Juan Palomino.

Se trata de una coproducción con las compañías Teatro C y Cuchame Co del circuito Off-Broadway, Teatro Ciego presenta su nuevo espectáculo, con una puesta sin precedentes. Una experiencia única, a estrenarse en Buenos Aires y New York en 2021.

Sapo de otro pozo

Es una historia de amor. La obra narra dos viajes: el viaje del personaje principal, que nace ciego, en Argentina, y se encuentra de regreso a su país después de haber vivido en Nueva York durante los últimos 40 años, donde desarrolló su carrera como músico. Pero además es un viaje interior, a los recuerdos de su vida, la infancia en su casa familiar, su adolescencia, su gran amor, su carrera como artista y la búsqueda constante de libertad entre las ciudades de Buenos Aires y Nueva York. La obra también nos muestra las realidades y formas de pensar de una generación, en dos países con culturas tan diferentes como similares.