Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

CFK responsabilizó a Sturzenegger por las muertes por fentanilo: “La desregulación puede matar”

Publicado

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. (Foto: Prensa FM / Archivo).

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner acusó este miércoles al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de ser el responsable de las muertes por fentanilo contaminado, al advertir que “la desregulación puede matar”. A través de un mensaje de audio, la ex presidenta recordó un acto realizado el 23 de noviembre en Rosario y la relación del discurso que dio en esa oportunidad con las 96 muertos que dejó la utilización del fentanilo contaminado.

“Ese día critiqué la obsesión desreguladora de Sturzenegger y dije que sólo desregulaba a favor de poquitos muy poderosos. La verdad, casi una premonición que, lamentablemente, se comprueba hoy en el caso del fentanilo cuando ajustan y desregulan todo el sector de salud provocando, por falta de control, la muerte de 96 personas”, sostuvo la ex jefa de Estado a través de un audio enviado a un acto que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó en Pilar. Y sentenció: “Compatriotas, no lo duden, la desregulación también puede matar”.

Córdoba Turismo

Además, hizo mención al caso de presuntas coimas de laboratorios a funcionarios libertarios y dijo que no se trata de un “relato kuka. Lo escuchamos todos los argentinos de la boquita del abogado y amigo personal de (Javier) Milei, al que nombró como director de la Agencia Nacional de Discapacidad. Que después rajó cuando se armó el quilombo”, describió.

Epec

También se refirió a la presunta impunidad de la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, al señalar que  “escuchamos hasta el porcentaje de la coima que cobraba la hermana del presidente. Pensar que Eva Mieri, presidenta del concejo deliberante de Quilmes, estuvo 13 días en Ezeiza por ser acusada sin ninguna prueba”.

Telecom

En tanto, la ex mandataria comparó la situación con la doctrina Irurzun aplicada durante el gobierno del presidente Mauricio Macri y se preguntó: “¿Y ahora qué hacemos cuando los acusados son el presidente, la hermana, su abogado y los primitos Menem? Todos en ejercicio actual y en la cúspide del poder”.

News

Para cerrar su mensaje, alertó sobre lo que calificó como una “verdadera catástrofe institucional, política, económica y social”, y llamó a retomar la senda de “independencia económica, prosperidad social y dignidad nacional”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:, , , , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Denuncia de presuntas coimas en Discapacidad: La Policía halló a Spagnuolo y le secuestró celulares y una máquina de contar billetes

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo fue localizado este viernes en una vivienda del partido bonaerense de Pilar,...

Hace 5 días

Novedades

Dongfeng inaugura su primer concesionario oficial en Argentina junto a Armando del Río

Dongfeng Argentina, comercializado por Magma Automotive, inauguró el primer concesionario de Dongfeng en Córdoba, de la mano de Armando del Rio, histórico referente del...

Hace 6 días

Noticias

Río Cuarto: Estudiantes recibieron cinco motos donadas por el municipio para completar su formación técnica

En el marco de un proyecto impulsado por la Secretaría de Prevención y Convivencia Ciudadana, estudiantes del IPET 79 Renato De Marco recibieron cinco...

Hace 5 días

Noticias

El Frente de Izquierda denunció penalmente a los Milei y Spagnuolo por “corrupción” dentro de la ANDIS

El legislador porteño del Frente de Izquierda (FIT) Gabriel Solano denunció penalmente al presidente Javier Milei; a la secretaria general de la Presidencia, Karina...

Hace 6 días