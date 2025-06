CFK: “El verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro y por eso es que estoy presa”

Cristina Fernández de Kirchner y el peronismo demostraron en la era de las comunicaciones 24/7 que las paredes de cualquier prisión se pueden saltar. Algo de eso ocurrió este miércoles 18 de junio en Buenos Aires y todo el país con la enorme y masiva movilización de miles de peronistas y opositores al gobierno que marcharon contra la proscripción de su líder, encarcelada en su domicilio de San José 1111, en el popular barrio de Constitución en CABA. Hasta sonó “la marcha peronista”, habitual ausente de muchos de los nuevos actos de peronismo lavado sonó en la Plaza de Mayo, devolviendo la mística política y partidaria a la marcha que colmó la plaza, la Avenida de Mayo, las diagonales Sur y Norte y se extendió por la Avenida 9 de Julio hacia el sur. Según los organizadores el estimado de manifestantes fue de entre 500.000 y un millón de personas. Hubo un mensaje grabado y luego una comunicación en vivo que hizo delirar a la multitud: “Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos compatriotas, en esa maravillosa e histórica Plaza de Mayo? Bueno, yo acá, en San José 1111, firme y tranquila. Eso sí, con prohibición de salir al balcón. Menos mal que no tengo macetas con plantas para regar en el balcón. Dios mío, qué cachivaches que son”, arrancó.

El acto contó con una masiva participación de todos los sectores del peronismo, desde La Cámpora al espacio de Kicillof Movimiento Derecho al Futuro. También la izquierda se movilizó contra la proscripción, aunque se quedó en las inmediaciones del Obelisco para un acto propio. No estuvo en las calles orgánicamente la CGT por la discusión interna entre el ala más kirchnerista, la peronista y la alineada con Milei. La central obrera dio libertad de acción para los distintos sindicatos, que en su mayoría tomaron parte activamente de la marcha. Lo mismo sucedió los distintos movimientos sociales. También se pudo observar mucha gente que llegó a la movilización sin encolumnarse con ninguna de las agrupaciones.

Cabe recordar que Fernández de Kirchner fue proscripta por vía de una controvertida y polémica sentencia en la denominada Causa Vialidad. El fallo fue dictado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y ratificó la pena de seis años de prisión por fraude al Estado y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos dispuesta por el Tribunal Oral Federal N° 2 en 2022, en un juicio “flojo de papeles”. Así, la sentencia que la condena no tiene fundamento en pruebas objetivas. Entre otros detalles, no hay un documento en el que la entonces presidenta intervenga de manera directa en la gestión de la obra pública de la Provincia de Santa Cruz que ejecutaron, en la causa abierta, las empresas de Lázaro Báez. No fueron condenados funcionarios que estaban por debajo de ella y que tomaron decisiones ejecutivas respecto de las obras analizadas. En definitiva, se le endosa a la titular del Poder Ejecutivo Nacional el carácter de responsable directo y final de la toma de decisiones emitida por funcionarios de menor rango, responsables de organismos autárquicos (como Vialidad Nacional) y de ámbito provinciales, aunque no le correspondiera participar ni haya participado de las mismas. En ese sentido, la sentencia parece desconocer las normas de administración del sistema público.

En su mensaje, CFK no ahorró combustible. “El verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro y por eso es que estoy presa” y agregó: “Pueden encerrarme a mí, pero no a todo el pueblo argentino. Los que están asustados no somos nosotros, son ellos”, aseguró la expresidenta tras cumplir el primer día de una condena de seis años.

Dijo que “el modelo que encarna Milei se cae porque es injusto e inequitativo, pero fundamentalmente porque es insostenible en términos económicos. Tiene vencimiento como el yogurt y no es nuevo, lo vimos con (José Alfredo) Martínez de Hoz (durante la dictadura cívico-militar) y con (Domingo) Cavallo (durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando De la Rúa). (…) ¿Cómo se sostiene un país donde la gente tiene que tarjetear la comida y después no puede pagar la tarjeta? Mientras tanto, el impresentable de Caputo alquila dólares para simular que tiene reservas. ¿Realmente hay alguien que crea que esto es sostenible? Mi Dios, más chanta no se consigue”.

Resaltó saltó que “no me dejan competir porque saben que pierden”, planteó desde la plaza en referencia a la condena, detención e inhabilitación para ser candidata, en este caso como candidata a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral de la Provincia de Buenos Aires.

“Los he escuchado cantar consignas, la marcha, el himno. Pero lo que más me gustó fue escucharlos gritar otra vez ‘vamos a volver’”, dijo Cristina en su mensaje. “Quiero de nuevo un país donde los pibes coman cuatro veces al día, donde en las escuelas haya libros y computadoras, donde los laburantes lleguen a fin de mes y los jubilados reciban sus remedios. Ese país no fue ninguna utopía. Lo vivimos. Fueron doce años y medio en los que eso pasaba. Y además lo dejamos desendeudado, como a las familias y a las empresas”, recordó.

Cristina también dedicó un tramo de su mensaje a su historia personal y le puso contexto al “vamos a volver”: “No sé qué me depara el futuro inmediato, no tengo una bola de cristal. Pero ya viví una dictadura que desapareció a 30.000 compañeros, viví intentos de saquear el país, viví el sacrificio de Néstor, y también un intento de asesinato. La verdad, no me ha faltado nada en estos años. Y a pesar de todo, acá estoy. Voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance para estar junto a ustedes. Lo vamos a hacer porque tenemos algo que ellos jamás van a tener, ni aunque compren todo: tenemos pueblo, tenemos memoria, tenemos historia y tenemos patria. Vamos a volver. Una y mil veces vamos a volver. Los pueblos, finalmente, siempre vuelven”.

—

