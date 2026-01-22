Cepo cambiario: El Central flexibilizó el acceso de empresas a dólares para pagar deuda

El Banco Central (BCRA) flexibilizó la precancelación de deudas locales en moneda extranjera para empresas. Ahora, las compañías podrán acceder al mercado de cambios para precancelar obligaciones negociables (ONs) o préstamos en moneda extranjera.

La medida se dispuso a través de la Comunicación “A” 8390, que estableció que las compañías podrán acceder al mercado oficial de cambios para disponer de dólares para cancelar deuda, siempre y cuando consigan préstamos con una vida promedio más larga al cancelado o emitan una nueva ON.

Asimismo, la normativa incluye el pago adelantado de cuotas de capital. Es una norma que relaja el acceso al dólar para que las empresas paguen deuda.

Ahora el mercado espera que el BCRA y la CNV vayan a eliminar el parking que aun rige para más empresas cuando desean comprar dólar MEP o Contado Con Liquidación (CCL).

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

