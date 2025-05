Cavallo cree que la compra de reservas por parte del BCRA consolidará la desinflación

El exministro de Economía Domingo Cavallo afirmó que la intervención del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para adquirir reservas internacionales, incluso con un tipo de cambio oficial superior a los $1000, será clave para consolidar el proceso de desinflación, facilitar la re-monetización de la economía y respaldar la transición hacia un sistema de competencia de monedas similar al modelo peruano. En un extenso artículo publicado en su blog personal, Cavallo analizó la política monetaria y cambiaria del Gobierno, ofreciendo críticas y recomendaciones.

Cavallo cuestionó la postura del BCRA, que considera inflacionaria la compra de reservas, argumentando que esta intervención no solo no elevaría la inflación, sino que fortalecería la demanda de dinero, reduciría el riesgo país y fomentaría el crecimiento sostenido del PBI. “El razonamiento del Banco Central no es estrictamente correcto”, afirmó, destacando que la emisión necesaria para adquirir divisas no desestabilizaría la economía.

El exfuncionario respaldó el abandono del crawling peg y la adopción de una flotación entre bandas, pero señaló que, mientras persistan restricciones cambiarias para empresas, el tipo de cambio oficial difícilmente caerá al piso de la banda. Advirtió, sin embargo, que una baja excesiva del dólar oficial podría dañar la competitividad externa. En este sentido, elogió la eliminación de retenciones a las exportaciones industriales, pero criticó el anuncio de un aumento de las retenciones agropecuarias en julio, calificándolo de “contraproducente” por desincentivar la inversión productiva a largo plazo.

En materia de política monetaria, Cavallo instó al Gobierno a priorizar la re-monetización mediante la compra de reservas en lugar de financiar deuda en pesos con emisión, lo que podría presionar las tasas de interés reales. “Es necesario permitir que aumente la oferta de dinero”, subrayó.

Finalmente, el exministro apoyó la propuesta del ministro de Economía de avanzar hacia un sistema de competencia de monedas, donde el peso y el dólar coexistan. Para lograrlo, propuso eliminar las restricciones que obligan a los bancos a convertir depósitos en dólares a pesos antes de prestarlos y liberar el cepo cambiario para empresas, como ya se hizo con las personas.

