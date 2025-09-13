Causa Andis: Secuestraron dinero de las cajas de seguridad de Spagnuolo y allanaron countries

La Policía secuestró hoy 80 mil dólares y 2.000 euros de las cajas de seguridad del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, en el marco de la causa por presuntas coimas en ese organismo. Además se realizaron allanamientos en barrios privados del Gran Buenos Aires, donde residen Spagnuolo y Diego Garbellini, otro ex funcionario de la ANDIS, para buscar registros de visitas.

En tanto, en la tarde de este viernes, renunciaron los abogados de Spagnuolo, Juan Aráoz De Lamadrid e Ignacio Rama Schultze, quienes se apartaron de la representación alegando motivos personales, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.

Con el secreto de sumario prorrogado hasta el 19 de septiembre, el fiscal federal Franco Picardi dispuso una serie de allanamientos simultáneos en distintos barrios privados donde residen Spagnuolo y los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, propietarios de la droguería Suizo Argentina.

En tanto, el juez federal Sebastián Casanello ordenó el congelamiento de las cajas de seguridad de los dueños de la Droguería Suizo Argentina, la familia Kovalivker.

La medida se produjo luego de la declaración indagatoria del consultor ex asesor presidencial Fernando Cerimedo, quien se presentó a los tribunales para dar testimonio de detalles de sus conversaciones con Spagnuolo respecto de la existencia de un sistema de recaudación ilegal en base a retornos indebidos. Según cita el portal Eldiario.ar, Cerimedo dijo que Spagnuolo, le había “hablado de hechos de corrupción” y le hizo mención “a coimas”, pero negó haberlo grabado.

El ex titular de la ANDIS, en los audios que se filtraron, revelaba la existencia de una presunta trama de corrupción, que tendría como participes a la Droguería Suizo Argentina y a funcionarios como la secretaria General del gobierno nacional, Karina Milei, y su segundo, Eduardo “Lule” Menem.

La orden del magistrado también alcanza al ex funcionario de ANDIS Matías Garbellini, sospechado de ser el hombre puesto por Eduardo ‘Lule’ Menem como intermediario entre los Kovalivker, quienes habrían sido los responsables de recaudar el dinero de las coimas pagadas por los laboratorios, y el propio Spagnuolo, cuyos audios filtrados fueron los que destaparon la olla de presunta corrupción.

Con las cuentas embargadas de Jonathan y Emmanuel Kovalivker, la situación de la Droguería Suizo Argentina se complica aún más en la causa que Casanello y el fiscal Franco Picardi llevan bajo secreto de sumario.

Según pudo reconstruir esta agencia, a las empresas “Skybox”, “Tressor”, “Ingot”, “Hausler” y ” 901 Box”, se les informó que se les prohibió el acceso total a las cajas de seguridad privadas que pudieran registrar las siguientes personas: Droguería Suizo Argentina; Daniel María Gabellini; Jonathan Simon Kovalivker; Emmanuel Kovalivker; Eduardo Jorge Kovalivker; Diego Spagnuolo; María Yamila Frassetti y Romina Andrea Peloni, “debiendo aportar en el caso de que registren cuentas allí toda la documentación obrante respecto de la apertura, registro de ‘ingresos’ autorizados y co-titulares de las cajas de seguridad, comunicándolo de forma inmediata a todas las sucursales que registre la empresa”.

Jonathan Kovalivker se presentó ante la Justicia cuatro días más tarde de haberse fugado de su domicilio en Nordelta, una fuga que tuvo lugar minutos antes de que la Justicia realizara un allanamiento en el que halló las cajas de seguridad abiertas y vaciadas.

Los investigadores relevaron que la droguería Suizo Argentina pasó de firmar contratos con el Estado por $3.898 millones en 2024 a más de $108.299 millones en lo que va de 2025, un aumento del 2678% en sus negocios públicos en tan solo un año.

Una pista señala que el ex presidente Mauricio Macri fue quien acercó a los Kovalivker al entonces candidato presidencial Javier Milei para que aportara dinero a la campaña del libertario previo al balotaje del 2023.

Otro punto de tensión se produjo a partir de la denuncia presentada por el juez Sebastián Casanello contra el jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina, acusado de resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.