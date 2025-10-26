Catalán confirmó que los primeros resultados se conocerán a las 21

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, confirmó este domingo que los primeros resultados de las elecciones legislativas se darán a conocer a las 21. A su vez, el funcionario destacó el “éxito” de la jornada electoral, con un aproximado de participación del 66 por ciento del padrón y sin ningún inconveniente en el uso de la Boleta Única Inteligente (BUI).

Desde el Correo Argentino, Catalán consignó que se registraron votos en “109.000 mesas” escrutadas en alrededor de “17.500 establecimientos” a lo largo y ancho de todo el país.

El funcionario agradeció a todos los ciudadanos por “haberse acercado a votar” y a todas las autoridades de mesa por “su participación en el comicio”.

El ministro agradeció a las Fuerzas Armadas y de seguridad por su labor, ya que, dijo, “no se registraron inconvenientes a la hora de votar” y que “los argentinos pudieron pasar la jornada con tranquilidad”.

“Se han realizado con un forma mas ágil y transparente con mucho éxito. No tuvimos reportes de incidentes ni problemas a la hora de votación”, aseguró Catalán desde el estrado colocado en el Correo Argentino.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

