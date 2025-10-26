Catalán confirmó que los primeros resultados se conocerán a las 21

Desde el Correo Argentino, Catalán consignó que se registraron votos en “109.000 mesas” escrutadas en alrededor de “17.500 establecimientos” a lo largo y ancho de todo el país.
El funcionario agradeció a todos los ciudadanos por “haberse acercado a votar” y a todas las autoridades de mesa por “su participación en el comicio”.
El ministro agradeció a las Fuerzas Armadas y de seguridad por su labor, ya que, dijo, “no se registraron inconvenientes a la hora de votar” y que “los argentinos pudieron pasar la jornada con tranquilidad”.
“Se han realizado con un forma mas ágil y transparente con mucho éxito. No tuvimos reportes de incidentes ni problemas a la hora de votación”, aseguró Catalán desde el estrado colocado en el Correo Argentino.
CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.
