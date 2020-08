Caso Solange: Cornejo, Sanz y Mestre cuestionaron a Schiaretti y a la “cuarentena interminable” del gobierno nacional

El presidente la UCR y diputado nacional, Alfredo Cornejo; el ex senador mendocino, Ernesto Sanz; y el titular de la UCR de Córdoba, Ramón Mestre, cuestionaron al gobernador Juan Schiaretti por su “inacción” en el caso del fallecimiento de Solange Musse y por lo que denominan la “cuarentena interminable” dispuesta por el gobierno nacional el 20 de marzo para enfrentar la pandemia de coronavirus.

Fue en el marco de las e-meeting que viene desarrollando el radicalismo cordobés. En esta oportunidad contó con la presencia de María Eugenia Estenssoro, Alfredo Cornejo y Ernesto Sanz. El tema que los convocó fue “Las situaciones de emergencia en Argentina. Derechos humanos y estados de excepción”.

Mestre dijo en alusión al caso Solange que “es lamentable lo que le ocurrió a Solange y a su familia, que no pudieron fundirse en un abrazo. Ella pidió despedirse de su papá (Pablo Musse), a él no lo dejaron pasar y hoy ella ya no está para ese reencuentro. Esto es demasiado triste, aberrante, injusto, doloroso. Por eso, necesitamos que Juan Schiaretti tome decisiones no solo por estar al frente del COE –Centro de Operaciones de Emergencia-, sino del gobierno provincial. Schiaretti ya llegó tarde con dos casos sumamente tristes. No se puede permitir que siga por la senda del silencio y de la inacción. En córdoba necesitamos que se respeten los derechos y las garantías constitucionales”.

Cornejo, por su parte, manifestó lo siguiente que “el kirchnerismo ha gobernado siempre en emergencia, y esta no iba a ser la excepción. Estamos en una cuarenta interminable con restricciones a libertades básicas a los argentinos. Han visto como se sensibiliza la sociedad con este caso del padre que venía de Neuquén a ver a su hija en Córdoba, imagínense cuantos otros casos hay como de este tipo. Transitar de una provincia a otra tiene severas complicaciones, en algunas provincias en particular muy feudales y escasamente republicanas y democráticas”.

Luego señaló que “esta pandemia podría enfrentarse con otra estrategia, otra opción no populista de la administración que se quiere tener, con 30 o 40 días para tomar conciencia y para poner a punto los sistemas sanitarios, que a decir verdad algunas de las provincias están preparadas, pero la mayoría de las administradas por el peronismo populista no están preparadas para enfrentar una pandemia y en muchos distritos han gobernado desde el 83 a la fecha, con lo cual por más que le den 150 días nunca los van a poner a punto. Seis de las 24 provincias las gobiernan desde el 83 a la fecha y de esas seis, cinco de ellas tienen los indicadores sociales de mayor atraso, pobreza, desnutrición de la Argentina. Es decir, los populares, no gestionan tan populares, que el progreso social no es una bandera de ese peronismo populista y muy por el contrario hoy está quedando demostrado que esa estrategia sanitaria de la cuarentena interminable, era una cuarentena para controlar el poder”.

Finalmente, Sanz afirmó que “el caso Solange es un caso lacerante. Escuché un audio de Solange, de ayer, reclamando por su papá. Uno queda desarmado. ¿Cuál fue el derecho humano que pretendió proteger el gobierno de Córdoba? Inexcusable para mí. Todo el país está esperando alguna explicación para ver qué pasó. ¿Cuál fue el derecho humano que se intentó proteger en mayor jerarquía que el derecho humano de Solange de ver a su papá antes de morir?”.

