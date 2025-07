[Caso Mackentor] Jorge Paván: “La justicia nos devolvió en parte la dignidad que en algún momento nos quitaron estos cobardes”

Jorge Paván es hijo de Bruno Paván, uno de los directivos y accionistas de Mackentor, la empresa usurpada y vaciada por los militares el 25 de abril de 1977. El Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba acaba de resolver después de 48 años de impunidad que Mackentor fue usurpada por los militares del general Luciano Benjamín Menéndez y que el juez Adolfo Zamboni Ledesma encubrió esa acción, la de Obras Sanitarias de la Nación, la de la empresa Supercemento que se quedó con la principal obra de la compañía y la fábrica de caños de alta presión José Macagno. También, que jueces y funcionarios judiciales protegieron durante la dictadura y en democracia los efectos de esa acción y dispararon una montaña de actos jurídicos ahora ilegales. Mira desde sus ojos celestes emocionados a unos pasos de la puerta de la sala del Tribunal y cada vez que habla, recorre los nombres de cada uno de los suyos y de Mackentor, la empresa que era una empresa y también una familia. Cuenta que una de sus tías lo llamó el viernes pasado y le dijo: “Anoche soñé con todos, con Bruno, con Luis… todos estaban contentos y había una fiesta”. “Debe haber sido por esto”, afirma.

¿Qué es lo que pensás de lo que acabas de escuchar?

La verdad que primero es una emoción muy grande porque haber conseguido esto es un logro increíble después de tantos años, después de tantas injusticias, después de tantos fallos injustos y en contra, y haber podido presenciar esta resolución donde se anula todo lo actuado, que fue todo injusto, ilegal y demás genera una emoción muy grande.

Todavía no puedo entrar en esa emoción porque lamentablemente nuestros padres ya ninguno está vivo, ya ninguno de ellos puede estar en este momento, pero poder sanar esta situación de haber sido involucrados en algo donde no teníamos nada que ver, es un resarcimiento en sí, moral, espiritual y moral para todos. Para nosotros que lo vivimos siendo niños y que la pasamos muy mal en muchos aspectos que mucha gente no conoce, pero que fuimos víctimas también y en forma directa y personal, también.

Y por otro lado porque nuestros padres lo sufrieron mucho y todas las personas en la empresa también lo sufrieron. Fue un golpe muy fuerte que se dio a una edad muy altamente productiva de ellos, porque esto les pasó a los 40 y algo de años donde tenían una empresa hiper diversificada, una empresa que era un ejemplo; una empresa que era fuerte, digna y que era una empresa que tenía un potencial de crecimiento tremendo; y ellos, todos los socios de Mackentor, tenían un potencial de crecimiento tremendo dado que eran muy jóvenes. Recuerdo lo que dijo una vez (Diego) Maradona, aquella frase de que ‘le cortaron las piernas’, bueno, a ellos les cortaron las piernas a los 40 y pico de años, con una empresa muy diversificada, porque aparte de la constructora tenían fábricas y tenían fábricas de distintas cosas, tenían campos, tenían de todo. La justicia nos devolvió en parte la dignidad que en algún momento nos quitaron estos cobardes, tanto por el lado de los militares como de la justicia.

¿Qué pensás que hubiera dicho tu papá Bruno si hubiera podido escuchar este veredicto?

Pienso que él no lo creería, porque todos nuestros padres, y esto es lo que he hablado con los hijos de los otros socios de la empresa, nunca nos generaron ningún tipo de rencor sobre esto. Al contrario, y todos ellos sufrieron, fueron víctimas de esta situación, estuvieron detenidos, incomunicados, sufrieron torturas y nunca se refirieron a eso, siempre se lo guardaron y siempre lo tuvieron muy adentro de ellos para no generarnos ningún problema ni ningún rencor a nosotros. Creo que él, solamente pensaría que se hizo justicia y que esa justicia era muy importante de que se haga porque para todos aquellos que pensaron que nosotros formábamos parte de una red corrupta y demás, esto viene a reivindicarlo a él y el resto de los Mackentor… Tarde, seguramente tarde y a mucha gente no le interesará, pero a nosotros sí nos interesa porque es algo que nos sana para adentro y yo creo que él debe estar chocho; y que estarían muy contentos, tanto mi padre como mi madre como mi tío (Luis Paván, también víctima del accionar de los militares) y los demás. Creo que de alguna forma también lo deben estar viviendo.

[EL VEREDICTO]

VER [Caso Mackentor] En un fallo histórico, la Justicia declaró la nulidad de la intervención judicial de 1977 y sus actos posteriores hasta hoy.

VER [Caso Mackentor] Gustavo Sargiotto: “Papá siempre me dijo que iba a haber justicia y el tiempo le dio la razón”.

VER [Talo Kejner] Parte de un sueño.

VER [Caso Mackentor] Facundo Trotta: “Es un fallo inédito porque vincula un crimen de lesa humanidad con actos judiciales que se cumplieron con posterioridad”.

VER [Caso Mackentor] Juan Carlos Vega: “Se logró probar por primera vez que los grupos económicos se beneficiaron del Terrorismo de Estado”.

[COBERTURA]

VER Caso Mackentor: Las víctimas y el fiscal pidieron la nulidad de la intervención judicial en 1977 y todos los hechos posteriores.

VER Mackentor: Piden declarar la “nulidad total, absoluta e insanable” de la intervención en 1977 y los hechos que le siguieron hasta hoy.

VER Caso Mackentor Día 4: Comienzan a declarar testigos.

VER Presentan denuncia penal contra Rodolfo Barra en el caso Mackentor: Lo acusan de querer engañar a los jueces y perjudicar a las víctimas.

VER Caso Mackentor: Quién es Rodolfo Barra.

VER Mackentor Día 3: El Estado Nacional patea el tablero y busca demorar la reparación integral que reclaman las víctimas.

VER Mackentor Día 2: El fiscal Trotta dijo que la intervención judicial de 1977 fue nula y también todos los actos jurídicos hasta hoy.

VER Mackentor Día 1: Las víctimas pidieron la nulidad de todos los actos jurídicos desde 1977 y reclamaron sentar en el banquillo a Supercemento.

VER Mackentor Día 1: 47 años y la camiseta de River.

VER Caso Mackentor: Llegó la hora de la verdad.

[HISTORIA DE UN CALVARIO]

VER Mackentor y “las verdaderas motivaciones que subyacen en la sentencia declarada nula por arbitrariedad”.

VER Casación anuló parte de la sentencia del caso Mackentor en el megajuicio de La Perla y dispuso que se dicte una nueva resolución.

VER Mackentor: Piden en Córdoba, al Tribunal Oral Federal N°1, que cumpla con los fallos de la Corte y la CIDH.

VER La Corte Suprema declaró la nulidad de la sentencia del caso Mackentor en el megajuicio de La Perla.

VER Caso Mackentor: El Jury desestimó la denuncia contra la jueza Martínez pese al fallo de la CIDH.

VER Mackentor, un caso emblemático de violencia institucional.

VER Caso Mackentor: Piden habilitar la feria para investigar la conducta del Jury de enjuiciamiento de la Justicia.

VER Derechos Humanos: Piden indagatoria del directorio de Supercemento y una empresa agropecuaria en el caso Mackentor.

VER Caso Mackentor: Presentan denuncia penal contra cuatro legisladoras y una vocal del TSJ.

VER Lesa Humanidad: Después de 8 meses, sin novedad en el pedido de Jury contra la jueza que mandó a la quiebra a Mackentor.

VER Denuncian la actuación de cinco jueces federales luego del fallo de la CIDH por el caso Mackentor.

VER El mandato moral de Talo Kejner.

VER La CIDH condenó a Argentina por violaciones a los Derechos Humanos en el caso Mackentor.

VER Corrupción y Terrorismo de Estado: el caso Mackentor llegó a la Corte Suprema.

VER Caso Mackentor: corrupción, Terrorismo de Estado y jueces que protegieron a sus pares y empresarios.

VER Mackentor, el caso que conecta a los militares con un sector del poder económico.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.