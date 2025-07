[Caso Mackentor] Gustavo Sargiotto: “Papá siempre me dijo que iba a haber justicia y el tiempo le dio la razón”

Gustavo Sargiotto es ingeniero y vive en Ecuador. Es uno de los hijos de Ángel Vitalino Sargiotto, que fuera directivo y accionista de la constructora Mackentor; “Papá siempre me dijo que iba a haber justicia y el tiempo le dio la razón”. Una década atrás entrevisté a Ángel en su departamento de Nueva Córdoba y tuvimos que interrumpir la conversación por un llamado de Gustavo desde Ecuador. Cuando regresó al living me confesó: “Mis hijos (Gustavo y Fernando) me cuidan mucho, somos muy unidos, no dejan de llamarme ni un día, no importa dónde estén”. También aseguró en esa oportunidad que “uno no quiere enfrentarse con los problemas, pero los problemas siempre vuelven. Mackentor, de algún modo, siempre volvió”. Mackentor regresó este martes primero de julio, pero sin traer un problema, esta vez lo hizo como para cerrar un círculo que se pareció al de una vuelta al mundo a bordo de una canoa.

Mackentor es una empresa usurpada y vaciada por los militares el 25 de abril de 1977. El Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba acaba de resolver después de 48 años de impunidad que Mackentor fue usurpada por los militares del general Luciano Benjamín Menéndez y que el juez Adolfo Zamboni Ledesma encubrió esa acción, la de Obras Sanitarias de la Nación, la de la empresa Supercemento que se quedó con la principal obra de la compañía y la fábrica de caños de alta presión José Macagno. También, que jueces y funcionarios judiciales protegieron durante la dictadura y en democracia los efectos de esa acción y dispararon una montaña de actos jurídicos ahora ilegales.

¿Qué es lo que vos sentís en este momento, después de 47 años persiguiendo Justicia?

Quizás soy el más viejo de todos los que están acá. Lo viví con papá muy de cerca. Lo acompañé a papá en mucho sufrimiento, pero tengo el orgullo de haber tenido un padre que siempre me dijo: ‘Tranquilo hijo, se va a dar justicia”. Y el tiempo le dio la razón. Es la tranquilidad de volver a salir, de respirar y saber que hay justicia. Cuarenta y siete años es mucho tiempo. Desgraciadamente, quien merecía esto era mi padre, pero les comentaba a todos de que estoy seguro de que esto va a tener una repercusión que va a servir para otras cosas. La verdad que hay que confiar. Yo soy creyente, muy creyente y Dios hace justicia y los tiempos de Dios son los que Dios dispone.

Ese es mi sentimiento, no tengo rencor. Creo que se vivió una época muy complicada. Pero la verdad es que se mezclaron muchas cosas, entre ellos, intereses económicos que estuvieron en juego. Yo soy ingeniero, estudié para dirigir Mackentor y de un día para otro tuve que salir puerta a puerta a vender guantes industriales. Y me costó mucho, mucho. Llevar mi apellido cuesta. Porque ‘cuidado que eso es complicado, cuidado que están metidos, cuidado que…’ Y bueno, hoy eso se reivindica.

¿Qué pensás que hubiera dicho tu papá en este momento?

¿Mi padre? Lo primero que hubiera dicho es: ‘Hijos, siempre les dije que fui inocente. No tenía ni idea de por qué pasó todo esto. Y segundo, piensen siempre que van a encontrar la verdad’. Papá era una persona que luchó mucho por la verdad. Así que creo que más allá del fallo o lo que sea, estaría muy contento de haber encontrado la verdad. Y ojalá que sigamos investigando para encontrar la verdadera verdad, porque esto es de la punta del hilo. Es decir, de acá en más, qué pasó realmente con la obra, qué pasó con la fábrica, hay mucho por trabajar. Pero bueno, lo principal hoy es que la nulidad dictada por el tribunal nos ha permitido llegar a la verdad.

[EL VEREDICTO]

VER [Caso Mackentor] En un fallo histórico, la Justicia declaró la nulidad de la intervención judicial de 1977 y sus actos posteriores hasta hoy.

VER [Caso Mackentor] Jorge Paván: “La justicia nos devolvió en parte la dignidad que en algún momento nos quitaron estos cobardes”.

VER [Talo Kejner] Parte de un sueño.

VER [Caso Mackentor] Facundo Trotta: “Es un fallo inédito porque vincula un crimen de lesa humanidad con actos judiciales que se cumplieron con posterioridad”.

VER [Caso Mackentor] Juan Carlos Vega: “Se logró probar por primera vez que los grupos económicos se beneficiaron del Terrorismo de Estado”.

[COBERTURA]

VER Caso Mackentor: Las víctimas y el fiscal pidieron la nulidad de la intervención judicial en 1977 y todos los hechos posteriores.

VER Mackentor: Piden declarar la “nulidad total, absoluta e insanable” de la intervención en 1977 y los hechos que le siguieron hasta hoy.

VER Caso Mackentor Día 4: Comienzan a declarar testigos.

VER Presentan denuncia penal contra Rodolfo Barra en el caso Mackentor: Lo acusan de querer engañar a los jueces y perjudicar a las víctimas.

VER Caso Mackentor: Quién es Rodolfo Barra.

VER Mackentor Día 3: El Estado Nacional patea el tablero y busca demorar la reparación integral que reclaman las víctimas.

VER Mackentor Día 2: El fiscal Trotta dijo que la intervención judicial de 1977 fue nula y también todos los actos jurídicos hasta hoy.

VER Mackentor Día 1: Las víctimas pidieron la nulidad de todos los actos jurídicos desde 1977 y reclamaron sentar en el banquillo a Supercemento.

VER Mackentor Día 1: 47 años y la camiseta de River.

VER Caso Mackentor: Llegó la hora de la verdad.

[HISTORIA DE UN CALVARIO]

VER Mackentor y “las verdaderas motivaciones que subyacen en la sentencia declarada nula por arbitrariedad”.

VER Casación anuló parte de la sentencia del caso Mackentor en el megajuicio de La Perla y dispuso que se dicte una nueva resolución.

VER Mackentor: Piden en Córdoba, al Tribunal Oral Federal N°1, que cumpla con los fallos de la Corte y la CIDH.

VER La Corte Suprema declaró la nulidad de la sentencia del caso Mackentor en el megajuicio de La Perla.

VER Caso Mackentor: El Jury desestimó la denuncia contra la jueza Martínez pese al fallo de la CIDH.

VER Mackentor, un caso emblemático de violencia institucional.

VER Caso Mackentor: Piden habilitar la feria para investigar la conducta del Jury de enjuiciamiento de la Justicia.

VER Derechos Humanos: Piden indagatoria del directorio de Supercemento y una empresa agropecuaria en el caso Mackentor.

VER Caso Mackentor: Presentan denuncia penal contra cuatro legisladoras y una vocal del TSJ.

VER Lesa Humanidad: Después de 8 meses, sin novedad en el pedido de Jury contra la jueza que mandó a la quiebra a Mackentor.

VER Denuncian la actuación de cinco jueces federales luego del fallo de la CIDH por el caso Mackentor.

VER El mandato moral de Talo Kejner.

VER La CIDH condenó a Argentina por violaciones a los Derechos Humanos en el caso Mackentor.

VER Corrupción y Terrorismo de Estado: el caso Mackentor llegó a la Corte Suprema.

VER Caso Mackentor: corrupción, Terrorismo de Estado y jueces que protegieron a sus pares y empresarios.

VER Mackentor, el caso que conecta a los militares con un sector del poder económico.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.