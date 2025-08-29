Caso $Libra: La oposición se impuso y eligió a Ferraro al frente de la comisión investigadora

La oposición logró imponerse este jueves y eligió al diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, como presidente de la comisión investigadora del caso $Libra y quien durante tres meses tendrá la tarea de avanzar con la investigación de la criptoestafa que alcanza al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Con la nueva resolución aprobada en la última sesión especial, la oposición logró sortear el empate en 14 votos que había empantanado el funcionamiento de la comisión en los meses precedentes.

Sorprendió la decisión de Unión por la Patria (UxP), el bloque opositor mayoritario, de cederle la conducción de la comisión a una bancada minoritaria como la Coalición Cívica, después de haber defendido durante largos meses la candidatura de la massista Sabrina Selva para ese órgano legislativo.

Como los representantes del oficialismo y aliados se habían retirado al momento de la votación, la designación de la vicepresidencia quedó vacante, mientras que para la secretaría se eligió al diputado de UxP Juan Marino, referente del Partido Piquetero y con un perfil duro.

Según quedó establecido, la comisión se convocará los días martes a las 16, y la primera reunión será para definir cuestiones reglamentarias y para avanzar en la diagramación de las primeras medidas de prueba, citaciones o exhortos.

Mónica Frade, de la Coalición Cívica, fue la encargada de nominar a Ferraro como candidato y, como argumento, señaló que el partido político de Elisa Carrió es un fiel e histórico depositario de la tradición de la lucha contra la corrupción.

En ese sentido, pidió “superar la tendencia binaria” que se instaló en el Congreso, donde “se es blanco o se es negro. La corrupción, para nosotros, es el mal de todos los males y tratamos de que sea un tema que esté en agenda y que en esta comisión llegue a buen puerto, sin venganzas pero con la verdad, sin tirarnos porquerías por la cabeza pero con decisión”, sostuvo.

En otro tramo de su discurso, Frade dijo que no proponía a Ferraro “por cariño” sino porque “es una persona que está formada, que tiene experiencia parlamentaria”, una “trayectoria honesta” y porque ”no es un loquito que no conoce el reglamento”.

A su turno, Selva destacó que el presidente de la Coalición Cívica tiene el mérito de ser el autor de la resolución que permitió “destrabar” la designación de autoridades tras el “bloqueo y artilugios” que, a su entender, llevó adelante el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con la ayuda de los diputados del oficialismo y aliados.

Además, expresó que la decisión de ceder la presidencia, que de acuerdo a un criterio cuantitativo le hubiera correspondido a UxP, se debió a la necesidad de sacar la discusión del eje “peronismo-antiperonismo”. “Desde el inicio la discusión que primó en esta comisión fue entre los diputados que queremos que se investigue y los que no quisieron que esta comisión funcionara y se investigara”, analizó. “Ferraro está más que capacitado para afrontar el desafio de conducir el trabajo de esta comisión”, concluyó.

Por La Libertad Avanza (LLA), el jefe de bloque, Gabriel Bornoroni, quien había sido el candidato apoyado en la comisión por los representantes oficialistas y aliados, advirtió que no avalaba lo resuelto por la oposición y que la decisión de ese grupo de bloques era la de “impugnar” lo actuado.

“Están vulnerando la representación de las mayorías y las minorías. Es un mecanismo nuevo que va a dejar un precedente que nosotros obviamente lo vamos a impugnar porque no estamos de acuerdo”, indicó.

El cordobés reiteró que la comisión funcionó luego de haber sido creada y que el plazo que tenía para su funcionamiento está “vencido”, por lo que denunció un “acto de atropello” de parte de la oposición para “autoelegirse sin tener las mayorías necesarias”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

