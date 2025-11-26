Caso $Libra: detectan el retiro de US$9 millones de una billetera virtual horas antes de un posible congelamiento judicial en EE.UU.

El caso $Libra volvió a sacudir el ecosistema cripto y político argentino luego de que se detectaran una serie de movimientos financieros sospechosos en una de las billeteras vinculadas al escándalo, al tiempo que el impulsor del token, el estadounidense Hayden Mark Davis, lanzó un fideicomiso en Internet minutos antes de una audiencia judicial clave en Nueva York.

El experto informático Fernando Molina reveló en sus redes sociales que US$9 millones fueron retirados en las últimas horas de una billetera multisig relacionada con Libra. Según detalló, los fondos (equivalentes a unos 69.000 SOL) fueron enviados a la dirección identificada como oHtMM, desde donde comenzaron a derivarse hacia otra cuenta, 2B7NY, a través de transacciones fragmentadas en montos de 200, 600 y 700 SOL.

“El dinero no se movía desde el 15 de febrero, y ahora lo están transfiriendo en tandas pequeñas”, explicó Molina, quien advirtió que parte de los fondos fue convertida en dólares y enviada por deBridge, una herramienta que permite transferencias entre blockchains y que complica la trazabilidad.

“Pude encontrar a dónde están enviando el dinero. Es una wallet de TRON, una red que Davis no usa. ¿Le está enviando el dinero a alguien?”, se preguntó el analista. Según precisó, US$1,5 millones ya fueron distribuidos en tres wallets distintas.

El fideicomiso “Libra Trust”, lanzado minutos antes de la audiencia en Nueva York

Mientras se detectaban los movimientos financieros, el periodista Hugo Alconada Mon reveló en La Nación que Hayden Mark Davis activó un fideicomiso digital denominado “The Libra Trust”, cuya página web se puso online minutos antes de que comenzara la audiencia de la jueza federal Jennifer L. Rochon, en Manhattan.

El fideicomiso promete destinar fondos a pequeñas empresas y emprendedores argentinos mediante un “programa de subvenciones”, aunque no detalla qué porcentaje del dinero recaudado por el lanzamiento del token será asignado ni quiénes administran realmente los recursos.

El sitio web —que asegura operar “con total independencia de Hayden Davis y Javier Milei”— sostiene que las solicitudes serán evaluadas por un “abogado independiente”, cuyo nombre no menciona. La iniciativa se lanzó justo cuando los demandantes de una class action reclamaban el congelamiento de fondos vinculados a Davis, acusado de liderar una “auténtica fábrica de fraude” junto a la firma Meteora.

Pese al momento elegido para su lanzamiento, la jueza Rochon rechazó el pedido de congelamiento, al considerar que no se acreditó un riesgo de “daño irreparable”. Valoró, además, que Davis asegurara la preservación de documentación para garantizar la trazabilidad de los fondos, incluso a través del nuevo fideicomiso.

Conexiones políticas y nuevas revelaciones

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión Investigadora de Libra, difundió el domingo registros que muestran ingresos a la Quinta de Olivos del ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo y del empresario Mauricio Novelli —ambos vinculados al caso— el 10 de noviembre del año pasado. “No consta la salida. Esa noche quienes luego aparecen en la trama de Libra y ANDIS habrían compartido mesa con el Presidente”, afirmó citando el informe legislativo.

