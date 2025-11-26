Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Caso $Libra: detectan el retiro de US$9 millones de una billetera virtual horas antes de un posible congelamiento judicial en EE.UU.

Publicado

Javier Milei junto a Hayden Davis. (Foto: archivo).

El caso $Libra volvió a sacudir el ecosistema cripto y político argentino luego de que se detectaran una serie de movimientos financieros sospechosos en una de las billeteras vinculadas al escándalo, al tiempo que el impulsor del token, el estadounidense Hayden Mark Davis, lanzó un fideicomiso en Internet minutos antes de una audiencia judicial clave en Nueva York.

El experto informático Fernando Molina reveló en sus redes sociales que US$9 millones fueron retirados en las últimas horas de una billetera multisig relacionada con Libra. Según detalló, los fondos (equivalentes a unos 69.000 SOL) fueron enviados a la dirección identificada como oHtMM, desde donde comenzaron a derivarse hacia otra cuenta, 2B7NY, a través de transacciones fragmentadas en montos de 200, 600 y 700 SOL.

Incendios

“El dinero no se movía desde el 15 de febrero, y ahora lo están transfiriendo en tandas pequeñas”, explicó Molina, quien advirtió que parte de los fondos fue convertida en dólares y enviada por deBridge, una herramienta que permite transferencias entre blockchains y que complica la trazabilidad.

Turismo

“Pude encontrar a dónde están enviando el dinero. Es una wallet de TRON, una red que Davis no usa. ¿Le está enviando el dinero a alguien?”, se preguntó el analista. Según precisó, US$1,5 millones ya fueron distribuidos en tres wallets distintas.

Epec

El fideicomiso “Libra Trust”, lanzado minutos antes de la audiencia en Nueva York

Mientras se detectaban los movimientos financieros, el periodista Hugo Alconada Mon reveló en La Nación que Hayden Mark Davis activó un fideicomiso digital denominado “The Libra Trust”, cuya página web se puso online minutos antes de que comenzara la audiencia de la jueza federal Jennifer L. Rochon, en Manhattan.

Mackentor

El fideicomiso promete destinar fondos a pequeñas empresas y emprendedores argentinos mediante un “programa de subvenciones”, aunque no detalla qué porcentaje del dinero recaudado por el lanzamiento del token será asignado ni quiénes administran realmente los recursos.

El sitio web —que asegura operar “con total independencia de Hayden Davis y Javier Milei”— sostiene que las solicitudes serán evaluadas por un “abogado independiente”, cuyo nombre no menciona. La iniciativa se lanzó justo cuando los demandantes de una class action reclamaban el congelamiento de fondos vinculados a Davis, acusado de liderar una “auténtica fábrica de fraude” junto a la firma Meteora.

Telecom

Pese al momento elegido para su lanzamiento, la jueza Rochon rechazó el pedido de congelamiento, al considerar que no se acreditó un riesgo de “daño irreparable”. Valoró, además, que Davis asegurara la preservación de documentación para garantizar la trazabilidad de los fondos, incluso a través del nuevo fideicomiso.

Conexiones políticas y nuevas revelaciones

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión Investigadora de Libra, difundió el domingo registros que muestran ingresos a la Quinta de Olivos del ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo y del empresario Mauricio Novelli —ambos vinculados al caso— el 10 de noviembre del año pasado. “No consta la salida. Esa noche quienes luego aparecen en la trama de Libra y ANDIS habrían compartido mesa con el Presidente”, afirmó citando el informe legislativo.

SUSCRÍBETE A DOSSIER360 .

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN .

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL .

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN .

El Valle

News

En este articulo:
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Día crítico en los mercados: el dólar volvió a subir y las acciones argentinas se desplomaron en Wall Street

La volatilidad volvió a dominar a los mercados este jueves, en una jornada que combinó tensiones externas, toma de ganancias y un renovado repunte...

Hace 7 días

Noticias

Detuvieron a tres acusados de un robo en Bell Ville tras un operativo policial que abarcó cinco localidades cordobesas

Un amplio operativo policial coordinado por la División Investigaciones de la Departamental Unión permitió detener a tres sospechosos vinculados a un robo ocurrido el...

Hace 7 días

Noticias

Los gobernadores del Norte Grande se mostraron unidos y endurecieron el reclamo a Nación por más fondos

La vigésimo segunda asamblea de gobernadores del Norte Grande dejó un mensaje político claro y coordinado hacia la Casa Rosada: las provincias del norte...

Hace 7 días

Noticias

El periodismo argentino alertó a la CIDH por la libertad de expresión y el Gobierno minimizó los cuestionamientos

En una audiencia virtual que expuso con crudeza la tensión entre organizaciones de derechos humanos y el Gobierno nacional, representantes de Amnistía Internacional, el...

Hace 7 días