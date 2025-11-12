Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Caso $Libra: Congelan bienes de Hayden Davis y de dos nuevos operadores

Publicado

Hayden Davis, co creador de $LIBRA, junto al presidente Javier Milei en la Casa Rosada, el pasado 30 de enero. (Foto: Redes Sociales).

El juez federal Federico De Giorgio ordenó este martes el congelamiento de bienes, cuentas bancarias y activos financieros de Hayden Davis, creador de la criptomoneda $Libra, y de dos operadores identificados como Favio Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Rodolfo Mellino, en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras financieras vinculadas al activo digital.

Incendios

La medida se basa en información reunida por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que en los últimos meses avanzó en la reconstrucción de transferencias y operaciones en el país y en el exterior relacionadas con el circuito de $Libra.

Turismo

Según trascendió, Rodríguez Blanco, ciudadano colombiano, habría operado una plataforma de criptoactivos en Buenos Aires utilizada para canalizar fondos al exterior, mientras que Mellino figura como titular de movimientos por más de cinco millones de dólares durante el último año.

Epec

El caso $Libra se hizo público a comienzos de 2025, cuando se conoció que Davis, desarrollador tecnológico radicado entre Estados Unidos y Uruguay, impulsó una criptomoneda que ofrecía altos rendimientos y posteriormente fue objeto de denuncias por presunta estafa. Entre otras lineas, en el caso se investiga también el vinculo del presidente Javier Milei con Davis y su rol en la presunta estafa, ya que un reposteo suyo fue clave en la visibilidad de $Libra y en el incremento del volumen del negocio.

Mackentor

La investigación parlamentaria indaga también eventuales vínculos entre el esquema financiero y aportes a la campaña libertaria.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: Detienen a 17 integrantes de una banda narco que sería comandada desde la cárcel de Bouwer por una mujer

Una poderosa banda que vendía cocaína y marihuana en barrios del sudeste de Córdoba Capital y en la cárcel de Bouwer, fue desarticulada este...

Hace 6 días

Columnistas

[A 50 años de su muerte] Tosco: La memoria insumisa

La vida de Agustín Tosco está indisolublemente asociada a la histórica rebelión obrera, estudiantil y popular del Cordobazo, que en sus palabras “fue la...

Hace 7 días

Noticias

Sola, Jerónimo y Argüello fueron electos al frente de la CGT con el desafío de enfrentar la flexibilización laboral

La CGT votó este miércoles al nuevo triunvirato de la central, que estará compuesto por Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Recuperan la camiseta de Newell’s autografiada por Maradona que fue robada de una muestra para homenajearlo

La Policía de Córdoba recuperó en las últimas horas una camiseta del club Newell’s que tenía el autógrafo del difunto ídolo argentino Diego Armando...

Hace 5 días