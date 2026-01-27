Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Caso Bastián: los conductores implicados en el accidente dieron positivo en alcohol

Publicado

Imagen de los dos vehículos que participaron del choque en Pinamar. en el UTV viajaba Bastián. (Foto: Gentileza).

La mujer que manejaba la UTV en la que viajaba Bastián Jerez tenía 0,41 gramos de alcohol en sangre y el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok circulaba con 0,25, según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.

Se trata de los resultados correspondientes a las pericias toxicológicas realizadas a los vehículos implicados en el choque ocurrido a mediados de enero en la ciudad balnearia de Pinamar.

A su vez, el padre del menor, Maximiliano Jerez, se encontraba sobrio cuando transitaba en el rodado que impactó contra la camioneta.

Noamí Quirós, amiga del progenitor de Bastián, Manuel Molinari y Jerez están imputados por el delito de lesiones leves agravadas, al tiempo que no se detectaron rastros de drogas.

Los estudios se llevaron a cabo en el Laboratorio Químico de la Policía Científica Dolores, donde las muestras fueron sometidas a una cadena de custodia a fin de evitar cualquier filtración o contaminación.

EL ESTADO DE SALUD DE BASTIÁN 

El último parte médico difundido por el Ministerio de Salud provincial indica que el sábado fue sometido a una sexta operación. La misma estuvo ligada a una fijación cervical y la traqueotomía, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Por el momento el pequeño de 8 años continúa estable e internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata.

En este articulo:, , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Hay cinco detenidos: Vendían cocaína en un negocio de ropa interior

Dos mujeres y tres hombres fueron detenidos en el barrio Yofre Sud, en el noreste de la capital cordobesa, acusados de vender cocaína. La...

Hace 5 días

Noticias

Susto: Un sismo de magnitud 4,4 grados sacudió el norte de Córdoba y se sintió en varias localidades

Un movimiento telúrico de magnitud 4,4 en la escala de Richter sacudió este martes la provincia de Córdoba, con epicentro cercano a la localidad...

Hace 6 días

Noticias

España: Asciende a 42 el número de muertes por el accidente de dos trenes de alta velocidad

Las personas fallecidas en el accidente entre dos trenes en Adamuz (Córdoba, España) son ya 42, después de que los equipos de rescate encontraran...

Hace 6 días

Noticias

Luz amarilla: La balanza comercial de 2025 tuvo un superávit de USD11.286 millones, inferior al de 2024

El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 4,7% en diciembre contra el mismo mes del año anterior y alcanzó un monto de USD13.004 millones,...

Hace 6 días