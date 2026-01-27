Caso Bastián: los conductores implicados en el accidente dieron positivo en alcohol

La mujer que manejaba la UTV en la que viajaba Bastián Jerez tenía 0,41 gramos de alcohol en sangre y el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok circulaba con 0,25, según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.

Se trata de los resultados correspondientes a las pericias toxicológicas realizadas a los vehículos implicados en el choque ocurrido a mediados de enero en la ciudad balnearia de Pinamar.

A su vez, el padre del menor, Maximiliano Jerez, se encontraba sobrio cuando transitaba en el rodado que impactó contra la camioneta.

Noamí Quirós, amiga del progenitor de Bastián, Manuel Molinari y Jerez están imputados por el delito de lesiones leves agravadas, al tiempo que no se detectaron rastros de drogas.

Los estudios se llevaron a cabo en el Laboratorio Químico de la Policía Científica Dolores, donde las muestras fueron sometidas a una cadena de custodia a fin de evitar cualquier filtración o contaminación.

EL ESTADO DE SALUD DE BASTIÁN

El último parte médico difundido por el Ministerio de Salud provincial indica que el sábado fue sometido a una sexta operación. La misma estuvo ligada a una fijación cervical y la traqueotomía, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Por el momento el pequeño de 8 años continúa estable e internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata.