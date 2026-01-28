Caso Bastián: Inhabilitaron a los conductores que dieron positivo en el control de alcoholemia

El Ministerio de Transporte bonaerense anunció la inhabilitación de los conductores de la camioneta Volkswagen Amarok y el vehículo UTV implicados en el accidente por el que resultó gravemente herido Bastián Jerez.

Según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, la medida fue tomada luego de que Naomi Flores, de 24 años, y Manuel Molinari dieran positivo en los test de alcoholemia.

En ese sentido, la mujer que manejaba el UTV en el que iba Bastián y su padre, además de otras dos menores más, dio 0,41 de alcoholemia, mientras que Molinari dio 0,25, ambos casos por encima del límite permitido en la Provincia, ya que hay cero de tolerancia para conducir en este distrito.

Los análisis se llevaron a cabo este lunes 26 de enero en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores, donde los especialistas analizaron muestras de sangre recolectadas tras el siniestro. Los resultados de los análisis se dieron a conocer este lunes en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de la fuerza bonaerense, situado en la ciudad de Dolores.

Por su parte, el abogado Matías Morla, quien representa a Maximiliano Jerez, padre de Bastián, reveló que el joven está muy golpeado anímicamente tras el accidente de su hjio. “No saben el daño que siente cuando personas lo ponen en duda como padre. La madre, que está separada de él, dijo: `No puedo estar enojada con él porque lo cuida más que yo`. Imagínense lo destrozado que está ese padre que el único pecado que cometió fue llevar el nene a upa para tener un paseo agradable en 20 kilómetros por hora y de repente se encontró a una bestia con una camioneta que se le cae encima”, sostuvo Morla.

En declaraciones al canal Todo Noticias (TN), el letrado indicó que la mamá del nene “está muy mal y triste” y agregó que ella “está junto al papá minuto a minuto”.

Además, Morla se refirió al informe psicológico al que fue sometido el padre de Bastián: “Cuando leí el informe de la psicóloga del papá de Bastián que lleva día a día noté lo mismo. Dijo que estaba en shock y destruido. Noté que hasta podría terminar con su existencia si esto terminaba mal. Gracias a Dios el nene salió bien. Cada cosa que va ganando le queda a su favor”.

En tanto, el abogado Sebastián Riglos, quien defiende a Molinari, remarcó en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas que más allá de que haya dado positivo el conTrol de alcoholemia la situación procesal de su cliente “sigue siendo la misma” y reveló que “se encuentra muy angustiado y preocupado por Bastián. No cambia en nada que haya dado positivo en la alcoholemia. Es muy poco, casi nulo los resultados para ambos conductores”, sostuvo Riglos, quien explicó que todavía “falta la pericia accidentológica”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

