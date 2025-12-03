Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Carlos Rodríguez: “El desempleo está a punto de explotar”

Publicado

El economista liberal, Carlos Rodríguez. (Foto: Gentileza)

El economista liberal y ex asesor del presidente Javier Milei, Carlos Rodríguez, advirtió por el efecto negativo en el empleo argentino de la apertura de importaciones con tipo de cambio controlado y atrasado al asegurar que “el desempleo está a punto de explotar”.

Incendios

En un análisis volcado en su cuenta personal de X, Rodríguez planteó que “la apertura de importaciones con Tipo de Cambio controlado y atrasado mas un mercado laboral totalmente distorsionado son una invitación al desempleo”.

En este sentido, remarcó que “la apertura con tipo de cambio atrasado provoca importaciones y despidos en el sector afectado”, en el post analizado por la Agencia Noticias Argentinas.

Turismo

Al respecto, señaló que “el atraso cambiario no favorece la creación de nuevas empresas exportadoras y aún así, los trabajadores desempleados del sector que compite con la importación no encuentran empleo formal en ningún lado por las distorsiones del mercado”.

El ex viceministro de Economía no se mostró en desacuerdo con la liberación para importar pero consideró que debe hacerse bajo otra política cambiaria al expresar que “la apertura está bien, pero también es necesario un tipo de cambio de equilibrio y un mercado laboral que permita el traslado de trabajadores de un sector a otro”.

Epec

Al profundizar sobre las consecuencias de la importación en el mercado laboral, Rodríguez indicó que “ahora los trabajadores despedidos ingresan al sector informal, al monotributo o al desempleo” y alertó que “como estamos ahora, el desempleo está en las puertas de explotar, como sucedió con la Tablita y la Convertibilidad”.

Ante el escenario descripto sostuvo que “en momentos de cambios estructurales, la economía precisa flexibilidad”, lo que sintetizó en “Tipo de Cambio Flotante y Mercado Laboral Flexible”.

Mackentor

Desde la asunción del gobierno de Javier Milei se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo en todo el país, con una caída promedio de 10.000 empleos privados formales mensuales en el transcurso de 2025, según reveló recientemente un informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Telecom

El análisis de Rodríguez pronostica un futuro aún peor con mayor impacto en el mercado laboral argentino, si continúa el aluvión de importaciones sin cambios en la estrategia cambiaria que viene implementando el Ejecutivo ni reformas laborales.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Operaba en el límite entre Córdoba y Villa Allende: Cae una banda que vendía cocaína

Una banda narcomenudista que operaba en el noroeste de Córdoba Capital, en el límite con Villa Allende, fue desbaratada este martes. Hay cuatro detenidos,...

Hace 2 días

Noticias

Córdoba: Con la lluvia se cayó una parte del cielorraso de una dependencia del MPF, ingresó agua y no funcionó la protección eléctrica

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) de Córdoba denunció que durante la tormenta que se abatió sobre Córdoba Capital y gran...

Hace 3 días

Noticias

Córdoba: Primero llega la lluvia y luego, desde el domingo, un alivio en la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que desde la madrugada de este sábado se esperan en la Provincia de Córdoba lluvias y tormentas, algunas...

Hace 6 días

Noticias

El peronismo rechazó la reforma laboral libertaria y denunció que “es parte del pliego de condiciones del FMI”

El peronismo sostuvo este viernes que la reforma laboral que impulsa el Gobierno “es parte del pliego de condiciones del FMI” que busca “consolidar...

Hace 6 días