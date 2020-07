Carlos Paz volvió a marchar en reclamo de la Emergencia Turística

Una numerosa caravana estimada (por los organizadores) en más de 100 vehículos le dio forma a la marcha por la Emergencia Turística que, desde el predio del ACA en la costanera del Lago San Roque, ayer por la mañana recorrió distintas arterias de la ciudad der Villa Carlos Paz para culminar en el playón frente a la Municipalidad. Allí, en el domicilio del ejecutivo municipal, los representantes de los hoteleros, los gastronómicos, los agentes de viajes, los guías de turismo y los transportistas le entregaron, por mesa de entrada, un petitorio al intendente con un detalle de los puntos que consideran imprescindibles para sortear el difícil momento por el que transita la principal actividad económica de Villa Carlos Paz.

El reclamo de los diversos actores del turismo está centrado en la fijación de la emergencia económica retroactiva a marzo y hasta que las autoridades habiliten el turismo en la provincia. “Es increíble que municipio, provincia y nación nos exijan seguir pagando impuestos, tasas y servicios y no nos permita trabajar para poder hacerlo. No nos parece que postergar los pagos hasta el final sea la solución ya que no habrá forma de pagar esa deuda”: apuntó uno de los hoteleros autoconvocados.

Según voceros de la marcha (la segunda que se hace en la ciudad por el mismo tema) hubo desde el municipio algunos intentos de bajar la intensidad de la protesta al convocar en horas de la mañana, antes de la hora fijada para la marcha, a autoridades de la Asociación Hotelera a una reunión con integrantes del Ejecutivo municipal.

Al margen de esta situación que algunos observadores la atribuyen a ciertos “desencuentros” entre la asociación y los autoconvocados, la marcha cumplió con las expectativas de los organizadores ya que fue representativa de todo el arco que conforma la actividad central de Villa Carlos Paz y se sumó a todas las movilizaciones que se realizaron a lo largo y ancho del país en el marco de la Jornada Nacional por la Emergencia Turística.

Al final de la marcha, referentes de los distintos sectores de la actividad turística pidieron una reunión con el intendente Daniel Gómez Gesteira para acercarle un petitorio. Colaboradores del intendente informaron que estaba ocupado en una teleconferencia por lo que los autoconvocados de cada sector dejaron el petitorio en Mesa de Entradas del municipio.

El petitorio, en sus párrafos principales demanda:

-Condonación de las tasas a utilitarios (impuesto automotor) a vehículos de logística, micros minibuses, combis y vehículos de reparto.

-Condonación de tasa por servicio a la propiedad inmueble en el periodo marzo-diciembre.

-Alícuota cero para la tasa de Industria y Comercio en el mismo período.

-Interceder en convenios a prestadores de gas, luz y agua a fines de flexibilizar los pagos, solicitud de descuentos, convenios para alivianar los gastos contra ingreso cero.

-Extensión de planes de regularización de obligaciones tributarias municipales.

-Acciones para erradicar la actividad ilegal en la ciudad.

-Postergación y suspensión de acciones legales pos pandemia.

Después de la entrega y cuando desde el Ejecutivo les hicieron llegar la promesa que en siete días el intendente Gesteira les daría una respuesta, voceros de los autoconvocados mostraron cierto optimismo por este primer “contacto”.

Sobre el paquete de medidas anunciadas el lunes pasado por el gobernador Juan Schiaretti apuntaron: “son insuficientes, en especial para dos de los rubros más golpeados en Carlos Paz como lo son el gastronómico y el hotelero. Necesitamos que los tres niveles de gobierno tomen debida nota de la situación. El sector, que será uno de los últimos en ser flexibilizados necesita ayuda ahora, no cuando el COE habilite la actividad”.

Desde otro ángulo, un referente de la actividad en Villa Carlos Paz y actual coordinador para la Región Centro de la Federación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Argentina (Fehgra) Alejandro Maroni, señaló, en consonancia con los reclamos, la insuficiencia de las medidas que lejos están de lo que el sector necesita. Moroni también apuntó: “Cualquier plan, por más que la tasa sea conveniente, es una mochila de plomo para negocios que, en su mayoría, hace más de 100 días que no están facturando”.

Finalmente Moroni se mostró muy crítico con el proyecto que impulsa en el Congreso el Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens “Eso es para después de la pandemia, pero al gran problema lo tenemos ahora” finalizó.

--

>> Te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN: INGRESÁ AQUÍ. Hacemos periodismo.