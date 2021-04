Carla Vizzotti: "Argentina tiene la ventaja de haber sostenido la vacunación"

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró hoy que Argentina tiene "la ventaja de haber sostenido la vacunación antes de que empiecen a aumentar los casos" de coronavirus y dijo que el Gobierno observa "con preocupación el crecimiento" de situaciones en lo que se define como el inicio de la segunda ola de la pandemia.

Vizzoti expuso ante la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados a través del sistema de videoconferencia, luego de la reunión que mantuvo en Casa de Gobierno con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y con los equipos de salud de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires.

En el encuentro en la Casa Rosada se analizó la situación epidemiológica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La ministra de Salud señaló que "se analizó el aumento de casos" y "en base a la evidencia científica y en el consenso federal", cómo "generar las acciones" para minimizar el impacto de la segunda ola de la pandemia.

"Argentina tiene la ventaja de haber sostenido la vacunación antes de que empiecen a aumentar los casos, esto no resuelve el problema pero es alentador en relación a lo que significa tener una tasa muy alta del personal de salud vacunado", dijo.

Agregó que es un dato alentador que "un 90% del equipo de la salud recibió una primera dosis de la vacuna" contra el coronavirus y un "60% ya tiene la segunda dosis".

Por su parte aseguró que el sistema de salud argentino "se ha fortalecido desde que comenzó la pandemia", con el aumento de "un 50% la cantidad de camas y un 60% los respiradores".

"Argentina está trabajando con los contratos que ya había firmado, y seguimos trabajando con distintos proveedores en forma permanente esperando que además de los 7.3 millones de dosis que ya recibimos sigamos recibiendo más dosis en forma sostenida en las próximas semanas", indicó.

Consultada por la vacuna Sinopharm dijo que "se hizo una carta de intención de 30 millones y se desagregaron los contratos para no pagar por adelantado, sino que se van pagando las vacunas con posibilidad concreta de entrega". También señaló que "están abiertas negociaciones con otros laboratorios como Janssen, Cansinos, Bharat, Sinovac, y también con el gobierno cubano".

En relación a un supuesto ofrecimiento de vacunas por parte de Estados Unidos, la ministra remarcó: "Desde el Estado Nacional no hemos recibido ni muchísimo menos rechazado un ofrecimiento de donación de vacunas. No es cierto; lo que sale en los medios no es siempre lo que sucede".

