Caputo: “Me siento cómodo con cualquier precio del dólar que esté dentro de la banda”

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó esta noche que se siente “cómodo con cualquier precio del dólar que esté dentro de la banda” y vaticinó que la inflación podría caer por debajo del 1 por ciento en 2026.

“Me siento cómodo con cualquier precio del dólar que esté dentro de la banda como va a estar. Estoy cómodo porque sé que no puede pasar el techo de la banda. Preferiría que no fuera al piso de la banda cambiaria. Si hoy fuera muy por debajo, no le haría ningún bien a la economía”, precisó Caputo.

El funcionario se refirió a la posibilidad de ir hacia una flotación total del tipo de cambio y en ese aspecto consideró que el esquema actual “es superior”.

“La gente hoy quiere previsibilidad y le estamos dando eso con las bandas. La gente no quiere sorpresas ni ver que el dólar se fue a 1.700 pesos porque pasó algo. Además, Argentina tiene todavía una situación de demanda de dinero muy frágil. Ante cualquier situación de incertidumbre, sea generada por algo político o un shock externo, la demanda puede caer mucho más de lo que cae en un país normal”, indicó en declaraciones al canal de noticias LN+.

Asimismo, añadió: “La reacción de la gente cuando pasa eso es ir al dólar. Esto no es común en todos los países. Si flotáramos, hasta podría funcionar bien. Pero esa decisión, ajustada por riesgo, no vale la pena. Porque lo que estamos haciendo con las bandas es flotar de manera gradual”.

“Estamos logrando el mismo efecto pero dándole más tranquilidad a la gente. Si el dólar sube al techo de la banda, de ahí no pasa. Así que andá a dormir tranquilo que con el dólar no pasa nada”, explicó.

Caputo sostuvo en relación a las perspectivas de la evolución de la actividad económica que “hubo un cambio al día siguiente de la elección”. Insistió con que el parate económico era “producto del riesgo kuka” y remarcó que “las elecciones fueron un espaldarazo espectacular y se va a ver una recuperación inmediata que se va a manifestar en el cuarto trimestre”.

Por otra parte, Caputo planteó que bajar la inflación del 2% “es más difícil” que reducirla de porcentajes de dos cifras. De todas maneras, vaticinó que “dentro de los próximos doce meses, Argentina va a ir convergiendo a inflaciones internacionales”. En tal sentido, deslizó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) podría perforar el 1% mensual hacia mitad de 2026.

Sobre la suba de las tasas de interés antes de las elecciones legislativas, admitió que respondió al apretón monetario “en una especie de política de guerra”. “Siempre dijimos que después de las elecciones se iba a normalizar. En la medida que sigamos bajo este rumbo de ortodoxia fiscal y monetaria, la inflación va a seguir bajando y eso va a generar que las tasas sigan bajando”, señaló.

En otro orden temático, el funcionario anticipó que enviarán la ley de Presupuesto 2026 y el proyecto de ley de Principio de Inocencia Fiscal al Congreso de la Nación para que se debata durante las sesiones extraordinarias.

“También estamos mandando la reforma laboral, cuyos lineamientos ya son conocidos. Desde Economía le vamos a agregar algunos lineamientos que creemos que van a incentivar todavía más a la formalización. Por ejemplo, estamos viendo de bajar las cargas patronales y reemplazarlas por un fondo de cese de manera que a los empleadores no les cueste más plata, pero tengan mayor certidumbre en cuanto a que habrá una disminución de sus costos y de la litigiosidad”, precisó.

Reveló también que analizan la posibilidad de reducir “fuertemente” las deducciones del impuesto a las Ganancias de las personas: “Eso le va a permitir a cualquiera que pague Ganancias poder deducir desde una cafetera hasta la cuota que paga de un crédito hipotecario”.

“Esto le da el incentivo a la gente para pedir factura y eso formaliza todavía más la economía, que es lo que queremos lograr con la reforma laboral”, indicó”.

El Ministerio de Economía analiza un régimen de creación de nuevo empleo: “Va a ser muy ventajoso para los empleadores para contratar gente. Argentina no crea empleo desde 2011. Para bajar impuestos, necesitamos que el país crezca”.

“Subir impuestos no es una opción. Por eso apuntamos a que crezca el nivel de formalidad y la economía. Si crece la base, todos tenemos muchos más recursos para bajar impuestos”, apuntó.

Al ser consultado sobre el rol de la oposición, el ministro admitió que le “gustaría ver un peronismo mucho más racional y que la alternativa en 2027 no implique más capitalismo o comunismo”. A su juicio, esa dicotomía expone al país a un escenario volátil. Además, arremetió contra el peronismo al opinar que “ya tuvo muchas oportunidades” y sostener que “no puede ser que esta siga siendo la alternativa nacional”.

Sobre el final, Caputo brindó detalles sobre el acuerdo comercial que la Argentina sellará con los Estados Unidos. Según reveló, el pacto ya está listo y será anunciado por el país norteamericano, que se encuentra con varios frentes de negociaciones abiertos con distintos países en materia de comercio exterior. “Es un acuerdo muy beneficioso para ambos países y, definitivamente, para el nuestro”, cerró el funcionario.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

