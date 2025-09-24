Caputo dijo que hay una “cifra específica” y que el encuentro con Trump “fue histórico”

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo este martes que la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue “emocionante” y afirmó que se habló de una “cifra específica”, aunque evitó adelantar detalles. En declaraciones a la prensa en Nueva York, Caputo aseguró que el Gobierno de los Estados Unidos “no pidió nada a cambio”.
“Nosotros, por supuesto, dijimos lo que ya todos saben que para nosotros es un aliado estratégico, que hay muchas cosas que vamos a hacer juntos”, enfatizó. Señaló que “los equipos (económicos) están hablando y seguramente el secretario del Tesoro (Scott Bessent) hará algún anuncio. A mi no me gusta adelantar cosas que no están concretadas, soy muy respetuoso para esas cosas”, remarcó.
Consideró que “la buena noticia para los argentinos es el nivel de apoyo en todo sentido, ya las palabras del presidente son más importantes de lo que puede ser el apoyo financiero” y afirmó: “La reunión superó mis expectativas”.
Consultado sobre los detalles del apoyo que se acordó con Estados Unidos, dijo: “En el plano económico no quiero adelantar nada, pero puedo decir que problemas no va a haber; hablamos de alguna cifra específica, pero no puedo decir más”.
Destacó, en tanto, que Trump dijo “que el Presidente está haciendo un trabajo fantástico y que Argentina va por buen camino”.
“Nosotros seguimos trabajando día a día, hay que seguir trabajando para los argentinos, que sepan que estamos por el camino correcto, que todos nos estamos matando para sacar el país adelante, que vinimos a hacer las reformas que ningún Gobierno se animó a hacer en 120 años”, agregó Caputo.
Acerca del plano político, sostuvo que “tendremos que hacer las coaliciones políticas necesarias para la gobernabilidad y para poder pasar todas las reformas y llevarlas a cabo”.
CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.
