Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Caputo dijo que hay una “cifra específica” y que el encuentro con Trump “fue histórico”

Publicado

Los presidentes Javier Milei (Argentina) y Donald Trump (EE.UU.), acompañados del ministro de economía, Luis Caputo, de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller argentino, Gerardo Werthein. (Foto: Prensa).

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo este martes que la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue “emocionante” y afirmó que se habló de una “cifra específica”, aunque evitó adelantar detalles. En declaraciones a la prensa en Nueva York, Caputo aseguró que el Gobierno de los Estados Unidos “no pidió nada a cambio”.

“Nosotros, por supuesto, dijimos lo que ya todos saben que para nosotros es un aliado estratégico, que hay muchas cosas que vamos a hacer juntos”, enfatizó. Señaló que “los equipos (económicos) están hablando y seguramente el secretario del Tesoro (Scott Bessent) hará algún anuncio. A mi no me gusta adelantar cosas que no están concretadas, soy muy respetuoso para esas cosas”, remarcó.

Turismo

Consideró que “la buena noticia para los argentinos es el nivel de apoyo en todo sentido, ya las palabras del presidente son más importantes de lo que puede ser el apoyo financiero” y afirmó: “La reunión superó mis expectativas”.

Consultado sobre los detalles del apoyo que se acordó con Estados Unidos, dijo: “En el plano económico no quiero adelantar nada, pero puedo decir que problemas no va a haber; hablamos de alguna cifra específica, pero no puedo decir más”.

Epec

Destacó, en tanto, que Trump dijo “que el Presidente está haciendo un trabajo fantástico y que Argentina va por buen camino”.

“Nosotros seguimos trabajando día a día, hay que seguir trabajando para los argentinos, que sepan que estamos por el camino correcto, que todos nos estamos matando para sacar el país adelante, que vinimos a hacer las reformas que ningún Gobierno se animó a hacer en 120 años”, agregó Caputo.

Preventa Mackentor

Acerca del plano político, sostuvo que “tendremos que hacer las coaliciones políticas necesarias para la gobernabilidad y para poder pasar todas las reformas y llevarlas a cabo”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: Cinco detenidos de una banda narco familiar que hacía delivery de cocaína

Una banda narco familiar fue desmantelada en barrio San Vicente, en el este de la Capital provincial. El grupo era liderado por la madre...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Los libertarios, una diputada alineada con Bullrich y un radical con peluca entre los cinco cordobeses que apoyaron los vetos

Doce de los dieciocho diputados nacionales por Córdoba se expresaron contra los vetos del presidente ultraderechista, Javier Milei, a las leyes de financiamiento universitario...

Hace 6 días

Columnistas

La salud como derecho humano fundamental pareciera una utopía

El titulo no se condice con la realidad de la salud pública argentina. No obstante, y aunque nos parezca una historia de otro país,...

Hace 4 días

Noticias

Escándalo en Discapacidad: Cerimedo declaró que Spagnuolo le contó a Milei y Pettovello sobre las coimas

El influencer libertario y especialista en comunicación digital Fernando Cerimedo declaró ante la Justicia que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad...

Hace 5 días