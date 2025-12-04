Caputo confirmó la negociación con bancos para obtener US$7.000 millones y hacer frente a los pagos de intereses de enero

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que negocia con bancos privados un crédito con bancos privados con un máximo de US$ 7.000 millones para hacer frente al pago de intereses de enero. “Los bancos nos ofrecieron US$6.000/7000 millones y estamos viendo cuanto le tomaremos”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda. Caputo destacó que “queremos asegurar que el pago de enero no haga que bajen las reservas”.

Al abrir el encuentro “Líderes” organizado por el diario “El Cronista” y seguido por Agencia Noticias Argentinas, el ministro se mostró confiado en que en las próximas semanas bajará el riesgo país a partir de este acuerdo que se reforzará con el paquete de leyes que se enviará al Congreso Nacional.

Caputo aprovechó la oportunidad para negar una negociación por US$20.000 millones por bancos. “No hay ninguna posibilidad de que los bancos le presten a un país US$20.000 millones. No hablábamos con los bancos; hablábamos con Estados Unidos y dos más para hacer un fondo para juntar esos US$20.000 millones”, señaló Caputo.

“Cuando se descomprimió el ‘riesgo kuka’ –continuó- elegimos ‘hacerla por las nuestras’, porque es mucho más fuerte la señal de que podemos hacerlo solos”. En ese marco confirmó la oferta de bancos privados por entre US$ 6.000/7.000 millones.

“Queremos asegurar que con el pago de enero no bajen las reservas. Y esperamos que con el `paquete de leyes que mandamos baje el Riesgo País”, recalcó el ministro.

Con el objetivo de clarificar la situación, el ministro prometió que “se va a comunicar el proceso de acumulación de reservas y el acuerdo con los bancos. La lógica diría que en los próximos meses debiera bajar el riesgo país”.

El ministro también reiteró que se mantendrá el esquema de bandas debido a que el mercado de cambios argentino es muy chico con días de operaciones de US$90 millones, con lo cual una intervención para comprar reservas haría subir el precio de forma distorsionada.

En este marco, consideró que “la oferta de dólares tendría que venir por la cuenta financiera “y enfatizó que eso “está bien porque eso es inversión”.

Sobre el proceso de compra de reservas explicó que “si asumimos que la base monetaria se mantiene constante con relación al PBI, eso quiere decir que en términos nominales la base monetaria subiría 25%. Eso nos permitiría comprar US$7.000 millones, sin la necesidad de esterilizar”.

Añadió que si “se recuperara la demanda de dinero, un punto del PIB, son otros US$7000 millones” y si la demanda se recupera “dos puntos hasta 20.000 millones sin esterilizar o sea sin tener que pagar intereses”.

También destacó que tiene que haber posibilidad de comprar esos dólares, ya que si hay una oferta muy grande y no acompaña la demanda, la compra con pesos emitidos sin demanda generará presiones inflacionarias.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

