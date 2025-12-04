Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Caputo confirmó la negociación con bancos para obtener US$7.000 millones y hacer frente a los pagos de intereses de enero

Publicado

El ministro de Economía, Luis Caputo. (Foto: Prensa / Archivo).

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que negocia con bancos privados un crédito con bancos privados con un máximo de US$ 7.000 millones para hacer frente al pago de intereses de enero. “Los bancos nos ofrecieron US$6.000/7000 millones y estamos viendo cuanto le tomaremos”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda. Caputo destacó que “queremos asegurar que el pago de enero no haga que bajen las reservas”.

Incendios

Al abrir el encuentro “Líderes” organizado por el diario “El Cronista” y seguido por Agencia Noticias Argentinas, el ministro se mostró confiado en que en las próximas semanas bajará el riesgo país a partir de este acuerdo que se reforzará con el paquete de leyes que se enviará al Congreso Nacional.

Caputo aprovechó la oportunidad para negar una negociación por US$20.000 millones por bancos. “No hay ninguna posibilidad de que los bancos le presten a un país US$20.000 millones. No hablábamos con los bancos; hablábamos con Estados Unidos y dos más para hacer un fondo para juntar esos US$20.000 millones”, señaló Caputo.

Turismo

“Cuando se descomprimió el ‘riesgo kuka’ –continuó- elegimos ‘hacerla por las nuestras’, porque es mucho más fuerte la señal de que podemos hacerlo solos”. En ese marco confirmó la oferta de bancos privados por entre US$ 6.000/7.000 millones.

“Queremos asegurar que con el pago de enero no bajen las reservas. Y esperamos que con el `paquete de leyes que mandamos baje el Riesgo País”, recalcó el ministro.

Epec

Con el objetivo de clarificar la situación, el ministro prometió que “se va a comunicar el proceso de acumulación de reservas y el acuerdo con los bancos. La lógica diría que en los próximos meses debiera bajar el riesgo país”.

El ministro también reiteró que se mantendrá el esquema de bandas debido a que el mercado de cambios argentino es muy chico con días de operaciones de US$90 millones, con lo cual una intervención para comprar reservas haría subir el precio de forma distorsionada.

En este marco, consideró que “la oferta de dólares tendría que venir por la cuenta financiera “y enfatizó que eso “está bien porque eso es inversión”.

Mackentor

Sobre el proceso de compra de reservas explicó que “si asumimos que la base monetaria se mantiene constante con relación al PBI, eso quiere decir que en términos nominales la base monetaria subiría 25%. Eso nos permitiría comprar US$7.000 millones, sin la necesidad de esterilizar”.

Telecom

Añadió que si “se recuperara la demanda de dinero, un punto del PIB,  son otros US$7000 millones” y si la demanda se recupera “dos puntos hasta 20.000 millones sin esterilizar o sea sin tener que pagar intereses”.

También destacó que tiene que haber posibilidad de comprar esos dólares, ya que si hay una oferta muy grande y no acompaña la demanda, la compra con pesos emitidos sin demanda generará presiones inflacionarias.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Operaba en el límite entre Córdoba y Villa Allende: Cae una banda que vendía cocaína

Una banda narcomenudista que operaba en el noroeste de Córdoba Capital, en el límite con Villa Allende, fue desbaratada este martes. Hay cuatro detenidos,...

Hace 2 días

Noticias

Córdoba: Con la lluvia se cayó una parte del cielorraso de una dependencia del MPF, ingresó agua y no funcionó la protección eléctrica

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) de Córdoba denunció que durante la tormenta que se abatió sobre Córdoba Capital y gran...

Hace 3 días

Noticias

Córdoba: Primero llega la lluvia y luego, desde el domingo, un alivio en la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que desde la madrugada de este sábado se esperan en la Provincia de Córdoba lluvias y tormentas, algunas...

Hace 6 días

Noticias

El peronismo rechazó la reforma laboral libertaria y denunció que “es parte del pliego de condiciones del FMI”

El peronismo sostuvo este viernes que la reforma laboral que impulsa el Gobierno “es parte del pliego de condiciones del FMI” que busca “consolidar...

Hace 6 días