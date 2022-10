Campazzo ya está listo para la acción y podría debutar frente a los Pelicans

El basquetbolista Facundo Campazzo recibió en las últimas horas el visto bueno de su visa de trabajo renovada en los Estados Unidos, razón por la cual quedó disponible para el equipo de los Dallas Mavericks en el compromiso que asumirá este martes ante New Orleans Pelicans, por la fase regular de la NBA. El juego se disputa a partir de las 20:30 de Argentina (NBA League Pass).

La confirmación de la situación la aportó el propio DT del equipo, Jason Kidd, en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana a las 22.30 hora argentina frente a los Pelicans en el Smoothie King Center, de Nueva Orleans.

El base cordobés, de 31 años, es una de las flamantes incorporaciones de la franquicia texana. El exjugador de Real Madrid quedó desafectado de los Denver Nuggets y acordó un contrato garantizado solamente hasta los primeros días de enero, en donde los Mavericks pueden extenderlo por el resto de la temporada o bien cortarlo.

Por cuestiones inherentes a la autorización en su visa de trabajo, Campazzo se perdió los dos primeros encuentros del conjunto texano en la temporada: 105-107 frente a Phoenix Suns y 137-96 con Memphis Grizzlies.

El jueves venidero, los Mavs tendrán un nuevo compromiso ante los Brooklyn Nets, encuentro programado en el Barclays Center de la franquicia neoyorquina.

Los Pelicans, el próximo rival de los tejanos, comenzó el año con dos triunfos y una derrota, mientras que los Mavericks cayeron en el debut vs. Phoenix Suns y se recuperaron ante Memphis Grizzlies.

La llegada de Facu a los Mavs no significa que tendrá acción asegurada. Deberá ganarse un lugar en la rotación del equipo que conduce Jason Kidd.

Más allá de Luka Doncic, que es el base y gran estrella de los Mavs y cuyo rol es indiscutible, Campazzo cuenta con otros dos jugadores en el plantel con los que comparte posición: Spencer Dinwiddie y Frank Ntilikina. El arribo del cordobés se explica en su experiencia y en su faceta creativa, la de armado de juego, algo que ni Dinwiddie ni Ntilikina poseen como virtud.

También hay que sumarle su actitud para cambiar y manejar los ritmos de los partidos. A favor tiene también, el hecho de que Kidd ha sido uno de los grandes bases de la historia de la NBA y admira a los armadores de juego y su entendimiento con Doncic, que con él en cancha puede ejercer, eventualmente de escolta.

