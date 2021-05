Campazzo y una noche consagratoria: Denver golpeó a Portland de visitante y ahora lidera la serie

Con la inteligencia de un veterano el cordobés manejó los ritmos del juego 3, que terminó en manos de los Denver Nuggets 120 a 115 sobre los Portland Trail Blazers. Con esta victoria en cancha ajena, la franquicia de Colorado recuperó la ventaja de localía y ahora lidera la serie 2-1 ante el duro equipo de Damian Lillard.

Campazzo estuvo cerca de lograr un triple-doble (tres rubros en doble dígito) con sus 11 puntos, 8 asistencias, 8 rebotes, 2 robos y 1 tapa en 32 minutos en cancha. El argentino se destacó no solo en defensa sino que se encargó de hacer jugar al equipo y encontrar soluciones ofensivas, haciendo una gran dupla con el serbio Nikola Jokic que terminó con 36 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias.

Para darse una idea, desde 1982 solamente 14 jugadores lograron una planilla de 11 puntos, 8 asistencias, 8 rebotes, 2 robos, 1 tapa, 2 triples y 3 o menos pérdidas como Campazzo, y James Harden era el único hasta ahora. Un dato que demuestra la noche consagratoria de ex Real Madrid, que sigue dando que hablar en la NBA.

