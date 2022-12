Campazzo entrenó por primera vez en Estrella roja y ya quiere debutar

El base cordobés Facundo Campazzo inició este martes, a los 31 años, una nueva campaña en su vida basquetbolística al realizar la primera práctica con Estrella Roja, de Belgrado, en Serbia, al cabo de la cual manifestó su ansiedad por “debutar cuanto antes”.

En declaraciones a medios locales en la capital de Serbia que reprodujo Básquet Plus el ex Dallas Mavericks y Denver Nuggets de la NBA y Real Madrid (España), resaltó que se siente “feliz de estar aquí, con este equipo y este entrenador (el prestigioso montenegrino Dusko Ivanovic). No veo la hora de ponerme ya la camiseta rojiblanca y empezar a jugar”.

“Nikola Jokic (el serbio que fue compañero suyo en Denver) y Luka Doncic (el esloveno con el que compartió equipo en Real Madrid y los Mavericks) me ayudaron mucho para llegar aquí”, reveló.

“Jokic me habló más sobre Belgrado y me ayudó a elegir el mejor lugar donde vivir, y Luka me escribió para felicitarme, me dijo que se siente feliz de que yo viniera aquí”, comentó.

Pero su mayor agradecimiento apuntó a su compañero en el seleccionado argentino, el marplatense Luca Vildoza, con el que habló “un poco antes de firmar, y mucho luego de confirmar mi arribo. Fue una de las razones por las que estoy acá; ver como él readaptó su juego a la Euroliga, al básquetbol FIBA, después de pasar por la NBA (New York Knicks y Milwaukee Bucks). Es que tener un amigo como él acá es muy importante”.

“El otro día vi como lo ovacionaron cuando jugó contra el Zalgiris Kaunas (de Lituania) y fue una locura. Se me puso la piel de gallina y terminó por decidirme a venir aquí. Está jugando a un nivel altísimo y la gente lo ama”, remarcó.

“La posibilidad de volver a Real Madrid no fue concreta y por eso estoy en estrella Roja, con el que firmé por dos temporadas y espero cumplirlas hasta el final”, concluyó el ex Peñarol, de Mar del Plata, que puso todo para seguir en la NBA pero no le fue posible, y ahora emprende una nueva aventura profesional en Serbia, un país con gran tradición basquetbolística.

> Con información de TÉLAM.

—