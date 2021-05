Campazzo debutará en playoffs ante los Blazers de Lillard, un equipo top en ofensiva

Llegó la hora de la verdad para Facundo Campazzo en la NBA. Los 72 partidos que disputó en la fase regular tenían un solo objetivo: adaptarse a la competencia para poder colaborar con un equipo que busca el primer anillo de campeón en su historia. Sin embargo, el destino quiso que en el comienzo de los playoffs sea una de las piezas fundamentales de los Denver Nuggets.

El equipo del cordobés, finalizó tercero en la Conferencia Oeste y empezará su camino en la postemporada contra los Portland Trail Blazers, uno de los mejores equipos ofensivos de la competencia (116,1 puntos) y que finalizaron sextos con un récord de 42 victorias y 30 derrotas.

No obstante, su mayor debilidad está a la hora de defender: son la tercer peor defensiva de toda la liga permitiendo 114,3 puntos. Justamente, son el tercer equipo en los últimos 25 años en llegar a la postemporada siendo una de las peores defensivas.

Ahora bien, la franquicia liderada por el poder anotador de Damian Lillard, tuvo un campeonato de altibajos y con muchas lesiones, pero levantaron en el tramo final y llegan a la serie ante los Nuggets en el mejor momento de su temporada. Ganaron 10 de los últimos 12 partidos (seis de esas victorias las consiguieron de visitante), cortando una racha negativa de cinco derrotas al hilo, y cerraron con el mismo record que Dallas y los Lakers.

"Esta es la temporada de más adversidades desde que llegué a Portland. Perdimos algunos meses a Jusuf (Nurkic) y CJ (McCollum) por lesión. Yo mismo estuve lesionado. Tuvimos muchos baches, muchos momentos bajos como equipo y fuimos muy criticados. Pero nunca pusimos excusas, nunca bajamos los brazos y seguimos peleando como equipo. Y logramos salir de ese pozo jugando nuestro mejor básquet de la temporada", analizó Lillard.

El base es la gran figura y el conductor de los Blazers. Con un promedio de 28,8 puntos por partido, finalizó como el tercer máximo anotador de la temporada regular, detrás de la estrella de Golden State, Stephen Curry, quien promedió 32; yBradley Beal, escolta de Washington, con 31,3. Su liderazgo llevó al equipo a remontar una temporada que había arrancado complicada.

Será nada más y nada menos, que el jugador que tendrá que defender Campazzo. Un duelo en el que el cordobés no le fue nada mal. En los 11 minutos que pudo defenderlo en el segundo partido que se enfrentaron ambos equipos, Campazzo solamente le permitió anotar 4 puntos, 2-11 campo (0-6 triples), una asistencia, una pérdida (24,81 posesiones parciales).

Recordemos que los Nuggets se quedaron con dos de los tres partidos que disputaron en la temporada regular. El primero, por 111 a 106 el 24 de febrero en Denver. Y el segundo, por 106 a 105 el 21 de abril en Portland. En tanto, la única victoria de los Blazers fue la del domingo por 132 a 116.

"Me gusta marcar a jugadores como Damian Lillard o Stephen Curry. Pienso que mejoro al enfrentarlos. Si comparto minutos contra ellos, siento que aprendo mucho. Si se frustran por un par de minutos, es como un gol para mí. Si no se sienten cómodos enfrentándome, es un gol. Me gusta defenderlos", había comentado el argentino al respecto.

La última vez que Denver y Portland se cruzaron en playoffs fue en las semifinales de conferencia de 2019, donde fue triunfo para los Blazers luego de ganar la serie 4-3. Sin embargo, el mismo Lillard reconoció que ese antecedente no va a pesar mucho para el choque que se pondrá en marcha este fin de semana.

"No vamos a encarar esta serie pensando en lo que lograron en 2019. Nosotros somos un equipo distinto. Denver también. (Nikola) Jokic era un buen jugador en ese momento, hoy es aún mejor. Sabemos de lo que somos capaces. Estar por octavo año en los playoffs es una prueba de la capacidad de este equipo y de esta organización", afirmó.

