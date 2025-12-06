Campaña de Financiamiento Colectivo del cortometraje “Embarques”

“Embarques” es un cortometraje de animación producido por CasaV junto a Proyecto Gemelas, narrativas que exploran y reflexionan en torno al vínculo gemelar. Actualmente se encuentra en etapa de desarrollo y se puso en marcha una campaña de financiamiento colectivo del proyecto.

“Embarques” es la reconstrucción animada de un viaje, que busca explorar la complejidad de los vínculos desde temáticas universales como la muerte, la vida y su transformación, explica el comunicado de prensa.

Es un ensayo basado en una historia real. Nos cuenta la historia de una joven que viaja a otro país a conocer a su sobrina, después de la partida de su hermana gemela. Buscamos reflexionar sobre la posibilidad de dar vida a través de la donación de sangre y médula ósea.

El equipo del cortometraje de Embarques formado por Patricia Gualpa, Lucía Nasser y Juan Sgró, comenzó a gestar la idea del corto en el año 2022. En 2024 obtuvo el premio del “Concurso Federal de Desarrollo de Cortos de Animación 2023″ del INCAA. Ahora a punto de viajar al 3ª Foro de Animación Latinoamericana y Caribeña Juan Padrón en el marco del 46º Festival Internacional de Cine de La Habana, Cuba. (del 8 al 14 de diciembre) donde han sido seleccionados para recibir asesorías y participar de todas las actividades.

El proyecto realiza una Campaña de Financiamiento Colectivo para recibir apoyo económico en el pronto viaje a Cuba y también para darle continuidad a su producción.

La Campaña está abierta a aportes de dinero al Alias: Embarques.corto (a nombre de Lucía Nasser) donde cualquier persona puede acompañar el proyecto.

ANTECEDENTES: PROYECTO GEMELAS

Proyecto Gemelas nace en el 2018 a partir de la Muestra fotográfica sobre gemelas/os del Centro de Estudios Fotográficos (CEF) en Córdoba. Lucía y Matilde Nasser, hermanas gemelas nacidas en Córdoba, comienzan a explorar y dar a conocer de diferentes maneras creativas lo particular y especial de su relación.

Este proyecto es impulsado junto a un equipo artístico interdisciplinario. Se trata de piezas audiovisuales, fotografías, archivos sonoros y relatos, que interactúan en diferentes espacios alternativos a través de diversas experiencias lúdicas.

Con el tiempo se suman Patricia Gualpa y Juan Sgró de Casa Ventana potenciando al equipo desde lo audiovisual. Entre las piezas producidas se encuentran:

“Sos vos o sos tu hermana” (2018 en adelante), retratos fotográficos.

“Gemelas-paisaje afectivo” (2021), una obra que busca un diálogo entre el paisaje de las voces de la infancia y el hábitat de los cuerpos adultos 30 años después. Este proyecto fue Ganador del Concurso Nacional de Actividades Performáticas en Entornos Virtuales organizado por el Instituto Nacional del Teatro.

“ACTO VOLUNTARIO – CONFERENCIA PERFORMÁTICA” (2022)

Diálogo entre las vivencias de una paciente con leucemia, una donante que es la hermana gemela y un trasplante de médula ósea. La memoria celular viaja hacia otro cuerpo. La práctica de donar y el ejercicio de nombrar la vivencia de la enfermedad. El movimiento interno de dos cuerpos afectados. El lenguaje científico y experiencial; y las artes escénicas, como tejido sensorial y emocional. Realizado con el apoyo del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES, Becas Creación 2022.

CASA V

Casa V es un joven estudio de animación formado por profesionales con amplia trayectoria en el campo audiovisual. Está radicado en el Centro de Producción Quirino Cristiani, en Sierras Chicas (Córdoba, Argentina), desde donde encuentra en la naturaleza y en el entorno una fuente constante de inspiración.

Casa V se dedica a contar historias íntimas, atravesadas por una mirada poética sobre lo humano, las infancias, lo político y lo regional. Busca explorar la memoria, las emociones y los vínculos que conforman la identidad y la sensibilidad de los territorios que habita.

El equipo explora el encuentro entre el lenguaje -teatral, audiovisual, de videojuegos, multimedia e inmersivo-, descubriendo en la fusión de géneros y formatos un espacio fértil para la experimentación y la creación.

Sus fundadores, Patricia Gualpa y Juan Sgró, participan activamente de la comunidad de animación Argentina y latinoamericana a través de APA (Asociación de Productoras de Animación de Córdoba), ApaLab (Laboratorio Latinoamericano de desarrollo de animación, Caschi (Comunidad de Animación de Sierras Chicas), el Centro Experimental de Animación (CEAn-UNC) y el Festival Internacional ANIMA de Córdoba.

Desde esa red de colaboración y compromiso, generan un espacio creativo donde crear desde lo cercano y conectar con otros a través de las historias.

