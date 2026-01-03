Conéctate con nosotros

Campaña 2025/26 récord: La producción de granos generaría US$ 36.800 millones en exportaciones

Un campo de trigo en Argentina. (Foto: Gentileza InfoCampo / Archivo).

La producción de granos alcanzará un récord en la campaña 2025/26, con casi 155 millones de toneladas, lo que representaría un incremento del 11,8% con relación a la anterior. El sector agrícola se vería beneficiado por buenas condiciones climáticas y el volumen récord que alcanzarían las cosechas de trigo y maíz.

De acuerdo con los precios internacionales proyectados para el próximo ciclo, el aporte del sector en términos de valor de exportaciones ascendería a US$ 36.800 millones, US$ 600 millones por encima de los resultados de la campaña anterior.

Entre los principales complejos, el sojero se quedaría nuevamente con el primer lugar como principal exportador, con más de US$ 19.500 millones generados por los despachos de granos y derivados, pero también se destaca la fuerte recuperación del maíz, con un aporte de US$ 8.200 millones, el triguero con US$ 3.750 millones y el de girasol con US$ 2.500 millones. Así surge de una estimación realizada por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La Argentina podría exportar un total de 110 millones de toneladas entre granos y subproductos -harinas, aceites y biocombustibles-, un volumen que se convertiría en la mayor marca histórica para el país.

No obstante, la caída de precios internacionales de los commodities agrícolas disminuiría el impacto de la suba en el volumen.

Así, el valor de las exportaciones subirían en apenas US$ 600 millones, el más alto de los últimos tres años, pero aún por detrás de las marcas de la 2020/21 y 2021/22.

Se espera que la cosecha de trigo alcance los 27,7 millones de toneladas. La producción crecería 37,7% y superaría al anterior récord de la 2021/22 por 4,7 millones de toneladas.

El maíz también hará su aporte, con una cosecha de 61 millones de toneladas, otro récord, de la mano del clima, pero también de un considerable aumento en el área sembrada en detrimento de la soja.

En tanto, la siembra de soja será floja, de unos 47 millones de toneladas, 5% por debajo de lo registrado en el ciclo pasado.

En tanto, el girasol alcanzará un incremento del 13% en el área sembrada, hasta los 2,7 millones de hectáreas, con una estimación de 5,5 millones de toneladas.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

News

