Un gabinete violeta: Renunciaron Francos y Catalán y Milei designó a Adorni

Los movimientos en el gobierno implican que la administración ultraderechista, luego de su victoria electoral el pasado 26 de octubre, decidió acelerar la “revolución de derecha”, tiñendo de violeta el gabinete y poniendo el manejo de la política en manos de Karina Milei y el propio Caputo.

El presidente Javier Milei aceptó este viernes por la noche, la renuncia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos y lo reemplazó con el actual vocero presidencial, Manuel Adorni. En tanto, el nuevo equipo incluiría un “superministerio”, que quedaría cargo del asesor Santiago Caputo. También renunció el ministro del Interior, Lisandro Catalán, un dirigente del riñón político de Francos. En su reemplazo llegaría al frente de un “superministerio” del Interior, Santiago Caputo.

El alejamiento de Francos, que se produce tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, era un hecho inminente según habían informado fuentes cercanas al Gobierno a Noticias Argentinas.

Francos explicó en una carta que publicó en la Red X que su salida busca que Milei pueda “afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia” tras los comicios.

“Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno”, señaló el exjefe de Gabinete. Y resaltó lo que llamó una “extraña coincidencia” en su gestión: “mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos”.

“Ha sido para mi un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso. Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo”, concluyó el ex jefe de ministros.

Pocos minutos después, la Oficina del Presidente informó que Milei aceptó su renuncia y confirmó su reemplazo por Adorni. El Presidente agradeció a Francos por “su servicio a la Patria durante los últimos dos años, etapa signada por profundas reformas y un estrecho diálogo con diversas fuerzas políticas que permitió aprobar iniciativas como la Ley Bases, la Ley Antimafias y el Juicio en Ausencia, entre otras.

Adorni, actual vocero de Milei, es un hombre que responde a la secretaria General de la administración libertaria, y hermana del presidente, Karina Milei. Luego del triunfo del domingo, donde la administración libertaria contó con el apoyo político y financiero del gobierno estadounidense del presidente Donald Trump, tanto Karina como Caputo, salieron fortalecidos en términos político.

En esa línea, la economía (Ministerio de Economía y Banco Central), las relaciones exteriores y el sector nuclear, una de las zonas estratégicas de la Argentina, quedaron en manos de funcionarios que fueron parte del JP Morgan, uno de los emblemas del poder financiero internacional.

SÚPERMINISTERIO

En tanto, el nuevo equipo incluiría un “superministerio” de Interior, que quedará cargo de Caputo, que recuperaría una estructura “noventista”, al absorber áreas clave como Obras Públicas y “alguna repartición más”, que la hará más robusta, indicaron fuentes cercanas al Gobierno a Noticias Argentinas, luego de varios días de especulaciones sobre las eventuales modificaciones en el Gabinete tras la victoria en las elecciones legislativas.

De esta manera, Caputo concentraría la gestión política, el diálogo con gobernadores, legisladores y empresarios, y el manejo de la obra pública, clave para el vínculo con las provincias en la segunda parte de mandato de Milei.

El rompecabezas de los cambios, según las fuentes consultadas, se completaría con movimientos en Seguridad y Defensa, ya que tanto Patricia Bullrich, como Luis Petri, dejarán sus cargos para asumir en el Congreso el 10 de diciembre. Tras la salida de Bullrich, la cartera quedaría a cargo de su actual número dos, Alejandra Monteoliva, tal como pretendía la electa senadora por la Ciudad. En tanto, el elegido para reemplazar a Luis Petri (electo diputado por Mendoza) sería un hombre de las fuerzas armadas que trabaja actualmente en esa cartera.

La comunicación de los cambios en el Gabinete se produjo en momentos en que Milei y Mauricio Macri compartían una cena en la Residencia de Olivos a fin de seguir recomponiendo el vínculo y llegar a consensos de cara a las reformas estructurales que busca la gestión libertaria.

Noticia en Desarrollo.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

