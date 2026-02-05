Calentando motores: La protesta nacional contra la reforma laboral empieza con un acto en Córdoba

Con una fuerte demostración de capacidad de movilización, los gremios del sector “duro” de la CGT y las dos CTA, junto a las cuatro centrales obreras de la Provincia, realizarán este jueves 5 de febrero, a las 11 de la mañana, un acto contra la reforma laboral que impulsa el gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei. El escenario estará montado frente a la casa de Gobierno de la Provincia.

No es casual. La protesta apunta a tensar la relación de fuerzas hacia adentro del movimiento obrero, con el sector dialoguista del a CGT, para tratar de que la central obrera nacional enfrente el proyecto libertario. Pero también busca construir un espacio social y de opinión pública para que los gobernadores que no forman parte de la alianza oficialista, como el cordobés Martín Llaryora o el santafesino, Maximiliano Pullaro, encuentren un espacio para oponerse en el Congreso a la iniciativa del gobierno.

Después de Córdoba, está prevista una segunda movilización en Rosario, el próximo 10 de febrero, y una tercera al Congreso, en Buenos Aires, el 11 de febrero, el día que la iniciativa será considerada en el Senado.

El proyecto no sólo pulveriza los derechos de los trabajadores y retrotrae las relaciones laborales al siglo XIX y principio del siglo XX, es decir a más de cien años atrás, sino que también va a condicionar los recursos que reciben las provincias por la reducción del impuesto a las Ganancias que deberán pagar las sociedades. La reducción de este impuesto, según un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), impone un perjuicio de 2.279 millones de dólares, de los cuales poco más de dos mil, alrededor del 90%, beneficiarán a las grandes compañías. A ello se le suma el efecto indirecto: la precarización de las formas de contratación laboral que imperarán y la reducción de los aportes patronales a las obras sociales, recargarán al sistema público de salud, que se encuentran bajo la órbita provincial. Además, la reforma laboral a través de su capítulo impositivo, si es que pasa el examen de constitucionalidad, obligará a un fuerte ajuste del gasto público de las provincias, deteriorando las condiciones de vida de vastos sectores.

A la movilización en Córdoba llegarán militantes y dirigentes de todo el país, entre los que se destacan el metalúrgico Abel Furlán, el aceitero Daniel Yofra, los estatales Rodolfo Aguiar y Hugo “Cachorro” Godoy, y el docente y diputado nacional Hugo Yasky.

Para este viernes, a las 11, está prevista una reunión del Consejo Directivo de la CGT nacional. En el encuentro que se desarrollará en el edificio de la calle Azopardo, se producirá el cruce entre los “duros” y los “dialoguistas” para definir el posicionamiento de los trabajadores frente al gobierno del ultraderechista, Javier Milei respecto de la reforma laboral. Todo indica que la mayor parte de la central obrera tendrá que dar un paso adelante y enfrentar la iniciativa oficialista frente a la falta de respuestas institucionales que han tenido hasta el momento del gobierno nacional. Tampoco han podido sumar apoyos significativos del arco político moderado ni de los empresarios. Fuentes sindicales apuntan que, en este contexto, la central obrera podría llamar a una movilización nacional.

Si bien la protesta en la Capital provincial fue decidida por el Frente de Sindicatos Unidos como parte de un plan de lucha nacional, la convocatoria local lleva la firma de la CGT Regional Córdoba, la CGT Córdoba, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. Es decir, del conjunto del movimiento obrero provincial, lo que preanuncia una importante convocatoria. Cada gremio convocará a movilizarse en las primeras horas de la mañana y luego marcharán al acto.

El ala dura de gremios de la CGT y las dos CTA vienen reuniéndose en la sede de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) desde hace un par de semanas y el lunes se sumó el camionero Pablo Moyano, que visitó al metalúrgico Furlán para sellar el desembarco. El agrupamiento se denomina Frente de Sindicatos Unidos y lo integran la UOM, ATE, la Federación Aceitera (FTCIODyARA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Gráficos, Ceramistas, Visitadores Médicos, APA, SOMU, CONADU, Fesprosa, Músicos, Molineros y Luz y Fuerza Mar del Plata, entre otros.

QUÉ DICE LA CONVOCATORIA CORDOBESA

“En el marco del plan de lucha nacional que viene construyendo el Movimiento Obrero a nivel nacional, las centrales sindicales de Córdoba en su conjunto convocan a movilizar contra la Reforma Laboral impulsada por el gobierno del Presidente Javier Milei y los grandes grupos concentrados de la economía, la producción y la tenencia de las tierras productivas”, dice el comunicado de prensa de las cuatro centrales obreras cordobesas para convocar al acto.

“Convocamos a toda la ciudadanía al acto democrático en repudio al proyecto de quita de derechos y concentración de poderes patronales que el partido de gobierno impulsa para seguir destruyendo nuestra calidad de vida”, agrega.

Y llama “a defender los derechos conquistados, que son parte del patrimonio de la Nación. Y a seguir peleando por todos esos nuevos derechos que tenemos por conquistar en nuestro porvenir. Porque de ello depende el futuro de nuestro pueblo y de nuestras familias”.

QUÉ DICE LA REFORMA LABORAL

La reforma laboral que plantea el gobierno libertario es regresiva y favorable a los empresarios e intenta reducir derechos laborales y el salario indirecto -salud y beneficios sociales-; a la par que trata de eliminar la capacidad de negociación de los sindicatos al intentar llevar las negociaciones a nivel de empresa y sepultar la histórica organización por ramas de actividad.

Entre otros items, el proyecto oficialista busca imponer bancos de horas para pagar menos horas extras; salarios negociados por empresa y no por sector -lo que lleva los mismos a la baja y con desigualdades marcadas entre empresas grandes y pequeñas-; vacaciones fraccionadas por semana; abaratar los despidos y permitir el pago en hasta 12 cuotas; desfinanciar los sistemas jubilatorios y de salud con disminución de aportes; dejar sin protección a las madres trabajadoras -por ejemplo, la jornada reducida para lactancia-; y licuar los posibles reclamos contra relaciones de dependencia encubiertas -tercerización-.

