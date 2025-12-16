Caída del empleo privado: Se perdieron 49.000 puestos de trabajo entre junio y septiembre

El empleo asalariado registrado en el sector privado sufrió una pérdida acumulada de 49 mil empleos en los cuatro meses transcurridos entre junio y septiembre de 2025, según datos oficiales. Durante ese cuatrimestre, el empleo registró variaciones mensuales negativas en el orden del -0,2% mensual.

El total de trabajadores asalariados del sector privado en septiembre de 2025 se situó en “6,198 millones de personas”, según observó Agencia Noticias Argentinas con datos de SIPA.

Solo en septiembre, la variación mensual fue negativa en 0,2% en relación con el mes anterior, lo que implicó la baja de 10.600 trabajadores menos.

Esta tendencia de contracción se acentuó tras un periodo de estancamiento que ocurrió en los primeros cinco meses de 2025, cuando el empleo alternó leves subas y bajas mensuales, pero manteniéndose en niveles similares a los de diciembre de 2024.

Al analizar el desempeño sectorial durante septiembre de 2025, se observó “heterogeneidad en el desempeño de los sectores económicos”, con seis sectores que redujeron el número de trabajadores.

Entre los rubros que experimentaron las mayores caídas de empleo se encontraron “Explotación de minas y canteras (-0,7%); Industrias manufactureras (-0,4%); Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (- 0,3%); Transporte, almacenamiento y comunicaciones (-0,3); Comercio y reparaciones (-0,2%) y Construcción (-0,2%)”.

En contraste, los sectores que lograron incrementar su nivel de empleo fueron Pesca (+3,5%), Suministro de electricidad, gas y agua (+0,1%) y Enseñanza (+0,1%).

En la comparación con el mismo mes del año anterior, el empleo asalariado en el sector privado mantuvo un “balance negativo (-0,4%, 25,9 mil trabajadores menos)”.

A nivel geográfico, la dinámica de septiembre de 2025 reflejó que las disminuciones de empleo se presentaron “de manera generalizada a nivel provincial”. Diecisiete de las veinticuatro jurisdicciones registraron contracción en el empleo asalariado formal privado. Las provincias más afectadas por la disminución fueron “Tierra del Fuego (-1,2%), Misiones (-1,2%), Corrientes (- 1,0%) y Mendoza (-0,7%)”. Solo siete jurisdicciones mostraron una variación positiva, siendo Chubut (+1,0%), Catamarca (+0,4%), y Santiago del Estero (+0,3%) las de mayor incremento.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

