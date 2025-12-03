Cae una banda que vendía cocaína y tenía dólares y armas de fuego en el límite entre Córdoba y Villa Allende

Una banda narcomenudista que operaba en el noroeste de Córdoba Capital, en el límite con Villa Allende, fue desbaratada este martes. Hay cuatro detenidos, cocaína y marihuana secuestrada, y dólares y armas incautadas. El grupo narco utilizaba un kiosco como pantalla del negocio principal, que era la comercialización de drogas.

El operativo fue ordenado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y ejecutado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Demandó, según la información oficial, tres meses de investigaciones.

El resultado fue una serie de allanamientos, que permitieron cerrar un punto de venta y dos viviendas en los que se guardaban estupefacientes, la detención de dos hombres -uno de ellos, de nacionalidad peruana- y dos mujeres, y el secuestro de drogas.

Los allanamientos se realizaron sobre calle Bernardo Houssay (Manzana 25) de barrio Nueva Esperanza, en el noroeste de la ciudad, en el límite con la ciudad de Villa Allende. Al frente de los domicilios allanados, funciona una canchita de futbol. A su vez, el barrio se encuentra detrás de una serie de countries ubicados sobre la avenida Padre Luchesse, en Villa Allende.

En las viviendas, se logró la incautación de 1.139 dosis de cocaína y 12 de marihuana, dinero ($948.700 y 2.500 dólares), una escopeta, 11 cartuchos calibre 22, dos balanzas digitales y elementos probatorios.

Autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del primer Turno ordenaron la remisión de lo secuestrado y el traslado de los cuatro aprehendidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737.

VILLA LIBERTADOR: DETENIDOS POR VENDER DROGAS

Efectivos de la FPA realizaron dos allanamientos (un punto de venta desbaratado), detuvieron a dos personas (una mujer y un adolescente) e incautaron estupefacientes en la ciudad de Córdoba. Los allanamientos fueron efectuados sobre calle Barranquilla al 5600 de barrio Villa El Libertador. Los detenidos fueron una mujer de 32 años y su yerno de 15.

En los domicilios, se secuestraron 373 dosis de marihuana y 110 de cocaína, dinero ($175.850) y diferentes elementos probatorios para la causa.

