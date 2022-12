Buscan visibilizar y promocionar la búsqueda de nietas y nietos apropiados por la Dictadura

La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia junto a Agencia Córdoba Cultura y Abuelas de Plaza de Mayo -filial Córdoba- promoverán actividades culturales para ampliar la difusión en la búsqueda de nietas y nietos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar y también para que aquellas personas que tengan dudas sobre su identidad se acerquen a la oficina de Rivadavia 77.

Las acciones serán posibles tras el acuerdo de cooperación firmado entre Calixto Angulo, secretario de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Raúl Sansica, presidente de la Agencia Córdoba Cultura y Sonia Torres, titular Abuelas en Córdoba.

“Yo le prometí a Silvina, mi hija que secuestraron con su marido dos días después del golpe, que hasta que no encontrara a mi nieto no iba a partir a las estrellas. Aquí estoy casi llegando a los 100, pero enterita y todos los días esperando que toque la puerta y diga abuela acá estoy, la búsqueda terminó”, confesó Sonia Torres.

La titular de la filial Córdoba de Abuelas, quien estuvo acompañada por Belén, la 88 nieta recuperada, reconoció el trabajo que llevan adelante las distintas organizaciones de Derechos Humanos y el Gobierno de la Provincia en la tarea de identificar a nietas y nietos secuestrados.

“Siempre decimos que hasta que todos y todas las nietas que aún no recuperaron su identidad, no la recuperen, nuestra democracia estará en deuda para siempre. No sólo porque jurídicamente esos delitos de sustracción de identidad se siguen sucediendo en el tiempo y siguen ejerciendo resultados disvaliosos en sus víctimas sino porque nuestra democracia no puede sustentarse sobre la base de que todavía hay gente de entre 40 y 50 años que no conoce su verdadera identidad”, afirmó el secretario de Derechos Humanos, Calixto Angulo.

Asimismo, el funcionario agregó que “la firma de convenio y las acciones que venimos realizando con las Abuelas muestra la importancia que le da el Gobierno de la Provincia a las políticas de búsqueda de nietos y nietas que nos faltan. Hace poco celebramos la nueva casa de Abuelas en Córdoba y será un honor poder realizar aquí actividades culturales en esta casa, porque queremos que esta casa tenga la vital importancia que tiene que tener para buscar los nietos que faltan”.

A su vez, el titular de la Agencia Córdoba Cultura Raúl Sansica celebró la firma del convenio y deseó que sirva para “seguir trabajando en esta lucha incansable como es la de Abuelas y colaborar desde la cultura en la tarea de poder visibilizar esta búsqueda y trabajar para recupera nietos”.

