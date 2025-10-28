Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Un diálogo a medias: Bullrich dice que el Gobierno no hablará con los gobernadores que “tienen la cabeza formateada en el kirchnerismo”

Publicado

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, será candidata a senadora nacional por la LLA en CABA. (Foto: Prensa / Archivo).

La ministra de Seguridad Nacional y senadora electa por la Capital Federal, Patricia Bullrich, opinó hoy que el Gobierno abrirá una etapa de diálogo con gobernadores y miembros de la oposición, pero no incluirá a aquellos que “tienen la cabeza formateada en el kirchnerismo”.

“Vamos a buscar a todos aquellos que no tienen la cabeza formateada en el kirchnerismo porque estos tienen un país atrasado en su cabeza”, manifestó Bullrich, para quien el objetivo es abrir un diálogo con gobernadores “de Provincias Unidas y con otros que vienen del viejo Juntos por el Cambio”.

Incendios

La ministra dialogó con la prensa en la puerta de su domicilio y dijo que las elecciones del domingo marcaron “unos resultados impresionantes. El pueblo argentino acompañó el proyecto de cambio en todo el país”, señaló y aseguró que la gente comprendió que el oficialismo está “a mitad de camino” de los cambios que busca el Poder Ejecutivo.

Bullrich explicó: “Veníamos viendo en la calle un clima muy favorable de gente que quería que el país siguiera avanzando y no retrocediera, y en las últimas dos semanas fue impresionante como empezamos a sentir ese calor”.

Turismo

Asimismo, elogió el sistema de la Boleta Única de Papel (BUP) y lo calificó como un “sistema de votación extraordinario porque rompe toda la picardía y la corrupción política, como el voto cadena. Es un gran paso para la democracia”, agregó.

Vaticinó, asimismo, que desde el 10 de diciembre habrá un Congreso Nacional “con LLA mucho más fortalecida, con números en diputados y senadores” que los ponen al “borde de un acuerdo con sectores no kirchneristas y que tienen voluntad de lograr que la Argentina tenga leyes importantes para bajar el costo país”.

Epec

Finalmente, Bullrich relativizó la importancia de quién la sucederá al frente del ministerio cuando asuma en el Senado: “Lo que importa es que la misma línea que llevamos hasta ahora, de orden en las calles, de defender a las víctimas y no a los delincuentes, esa línea la seguirá quien decida el Presidente”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Mackentor

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

Telecom

El Valle

News

En este articulo:,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

La Justicia ordenó al PAMI garantizar la cobertura del 100% de 170 medicamentos esenciales, a sus afiliados de todo el país

El juez federal N°2 de Mendoza, Pablo Oscar Quirós, hizo lugar este jueves a una medida cautelar solicitada por la Asamblea Permanente por los...

Hace 4 días

Noticias

Crisis interna: El canciller Werthein renunció cuatro día antes de las elecciones

El canciller Gerardo Werthein le presentó este miércoles su renuncia al presidente Javier Milei, quien designará a su sucesor tras las elecciones legislativas del...

Hace 6 días

Noticias

Criptogate: Identifican una billetera clave vinculada a Davis y piden detener a Novelli y Terrones Godoy por la causa Libra

La causa $LIBRA sumó un giro clave. Gracias a un pedido de información de la Comisión LIBRA del Congreso, los querellantes lograron identificar una...

Hace 6 días

Noticias

Juan Schiaretti: “Este plan económico ya fracasó y el presidente Milei debe tener la humildad de reconocerlo”

El candidato a diputado nacional y ex gobernador de la Provincia, Juan Schiaretti (Provincias Unidas), dijo este jueves, en el acto de cierre de...

Hace 4 días