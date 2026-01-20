Brutal ataque por error en Río Cuarto: Un hombre lucha por su vida y los familiares convocaron a una marcha en reclamo de justicia

Paolo de la Fuente, un hombre de 37 años, permanece en estado crítico en el Hospital San Antonio de Padua tras ser víctima de un violento ataque que, según la investigación policial, fue un error en un presunto ajuste de cuentas. De la Fuente fue embestido por un auto y acribillado a tiros en sus piernas el pasado 7 de enero, cuando regresaba a su casa en moto después de jugar al fútbol en el barrio Fénix, en la ciudad de Río Cuarto. Los familiares convocaron a una marcha en reclamo de justicia y contra la inseguridad.

El hecho ocurrió en la esquina de Salta y Laprida. De la Fuente, oriundo de Colonia Barón (La Pampa) y radicado en Río Cuarto hace más de una década, había dejado a un compañero en su casa y se dirigía a la suya cuando un Volkswagen Vento lo chocó por detrás y lo arrastró varios metros —testigos y familiares hablan de hasta 30 metros—. Una vez en el suelo e inmovilizado, el conductor del vehículo descendió y, sin mediar palabra, le disparó múltiples veces en las piernas. Fuentes cercanas al caso indican que fueron de 15 o 16 impactos.

Inicialmente, la familia pensó en un intento de robo de la moto, pero la hipótesis cambió rápidamente. Los investigadores determinaron que se trató de un ajuste de cuentas dirigido a otra persona: el agresor habría confundido a De la Fuente por un parecido físico y por el modelo similar de moto. El verdadero destinatario del ataque, según trascendió, habría tenido antecedentes de violencia en la zona.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital San Antonio de Padua, donde los médicos realizaron un bypass de urgencia para intentar salvarle la vida tras la perforación de una arteria. A pesar de los esfuerzos, debieron amputarle parte de la pierna derecha. Su cuadro se complicó en los días siguientes: presentó fallas renales que requirieron diálisis, problemas intestinales y actualmente se encuentra en coma inducido, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado. Permanece en terapia intensiva.

La Policía de Córdoba, bajo órdenes del fiscal Pablo Jávega (quien intervino hasta el receso judicial del 15 de enero), realizó allanamientos en barrios como Abilene y Alberdi. El 9 de enero detuvieron a un joven de 26 años como principal sospechoso. Le secuestraron el vehículo presuntamente utilizado, armas de fuego (incluida una pistola calibre 22 y un revólver), municiones, celulares y prendas de vestir. El imputado fue acusado de homicidio calificado en grado de tentativa y permanece alojado en la cárcel de Río Cuarto.

La esposa de De la Fuente, Lucrecia Méndez, describió al hombre como una persona trabajadora —trabaja en el depósito de un supermercado local—, apasionada por el fútbol y sin antecedentes de conflictos. “Es inocente, jamás tuvo problemas en su vida”, expresó en declaraciones periodísticas.

El caso generó conmoción en la ciudad y reavivó el debate sobre la inseguridad. Familiares, amigos y vecinos convocaron a una marcha bajo la consigna “Justicia para Paolo” para este miércoles 21 de enero a las 20 horas. La movilización partirá desde la Municipalidad de Río Cuarto (Palacio Mojica), pasará por la Policía y culminará en la Catedral con una oración por su recuperación.

